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Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final kadrosunda olması sebebiyle milli maçta oynamayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final kadrosunda olması sebebiyle milli maçta oynamayacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam EURO 2024 öncesinde Türkiye ile İtalya hazırlık karşılaşmasında mücadele edecek. İlk 11'in açıklanmasının ardından Arda Güler neden kadroda yok, oynamayacak mı soruları gündeme geldi.

Arda Güler'in neden milli takımda olmadığı merak konusu olurken ilk 11 açıklandı. Bu akşam 22.00'da başlayacak olan İtalya mücadelesine kısa süre kala başarılı oyuncu hakkında milli takımda oynayacak mı, sakat mı araması yapıldı.

ARDA GÜLER MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

4 Haziran akşamı Türkiye ile İtalya hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelirken kadroda Arda Güler'in yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final kadrosunda olması sebebiyle milli maçta oynamayacak - 1. Resim

Güler ve Salih Özcan, Şampiyonlar Ligi final kadrosunda yer alması sebebiyle milli takım maçında forma giymeyecek. Sakatlığın ardından tedavisi devam eden İsmail Yüksek kadroda yer almazken Ferdi Kadıoğlu da tedbir amaçlı dinlendirilecek.

Mücadelenin hakemi Sebastian Gishamer olurken yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Santino Schreiner yapacak.

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi final kadrosunda olması sebebiyle milli maçta oynamayacak - 2. Resim

MİLLİ TAKIM İLK 11

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui

Türkiye:  Altay, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Mert Müldür, Kaan, Hakan, Yusuf, Oğuz Aydın, Barış Alper, Kenan

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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