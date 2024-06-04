A Milli Takım'dan EURO 2024 öncesi zorlu prova! Rakip İtalya

EURO 2024'e sayılı günler kala A Milli Takımı'mız özel maçta İtalya'ya konuk oluyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

EURO 2024 öncesi 2 hazırlık maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Sebastian Gishamer yönetecek. Gishamer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Andreas Heidenreich ve Santino Schreiner yapacak.

04.06.2024 20:58

İLK 11'LER AÇIKLANDI

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui

Türkiye: Altay, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Mert Müldür, Kaan, Hakan, Yusuf, Oğuz Aydın, Barış Alper, Kenan