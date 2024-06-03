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Jose Mourinho'dan Arda Güler açıklaması! Real Madrid'den transfer yapacak mı?

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Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile ilgili "Takımınızda ister misiniz?'" sorusuna verdiği cevapla güldürdü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Bir gazetecinin Real Madrid forması giyen Arda Güler ile ilgili yöneltilen soruya cevap veren Portekizli hoca, salondakileri güldürdü.

Jose Mourinho'dan Arda Güler açıklaması! Real Madrid'den transfer yapacak mı? - 1. Resim

MOURINHO: NEDEN OLMASIN

Arda Güler'in geri dönme ihtimaline değinen Mourinho, "Gelmek isterse neden olmasın. Real Madrid gibi bir takımda oynuyorsanız ve genç bir oyuncuysanız geri gelmek istemezsiniz. Kulübünü gerçekten seviyorsa ve geri gelmek istiyorsa maaşının yüzde 75'ini de Real Madrid ödeyecekse gelmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

 

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