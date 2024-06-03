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Jose Mourinho'dan transfer açıklaması! Basın toplantısında 2 yıldızı istemediğini duyurdu

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Spor Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında yeni sezon öncesi kurulacak kadro planlaması hakkında bilgi verdi. Portekizli hocanın Romelu Lukaku ve Paulo Dybala hakkında söylediği sözler dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezonda çok güçlü bir kadro kuracaklarını belirterek, transfer söylentilerine cevap verdi.

Fenerbahçe taraftarının rüyalarını gerçekleştirmek için çok güçlü bir takım kuracaklarını belirten Mourinho, "Dün gelen buraya gelen bütün taraftarlara teşekkür ediyorum. İkinci olarak eskiden 'Ben Jose Mourinho'yum.' derdim ama şu an 'Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm.' demek istiyorum." açıklamasında bulundu

Medyada çıkan isimlere değinen "Portekizli hoca, Lukaku'yu, Dybala'yı istemiyorum." çıkışını yaparak şaşırttı.

Jose Mourinho'dan transfer açıklaması! Basın toplantısında 2 yıldızı istemediğini duyurdu - 1. Resim

MOURINHO: BENİM İÇİN HIRS HER MAÇI KAZANMAKTIR

Kendisine yöneltilen proje hakkında konuşan tecrübeli hoca, "Bana sunulan belge doğru, genelde teknik direktörler kulüplere sunum yapar. Bu kez tersi oldu. Fenerbahçe'nin kitlesini biliyorum. Manchester United ile Fenerbahçe'ye karşı oynadım. Bana sunulan proje beni etkiledi. İkinci kısım ise hırs. Evim Londra'da, Premier Lig'de bir takımla Avrupa Ligi'ne gitmek midir hırs? İtalya'yı seviyorum, orada Avrupa'da başarı yakalamak mıdır hırs? Benim için hırs her maçı kazanmaktır. Fenerbahçe'nin gerçeği bu. Taraftarların hayalini biliyorum. İmkanım olsa yarın idmana, hafta sonu maça çıkarım. Bana olan ilgi beni etkiledi, şimdi benim bir şeyler gösterme zamanım. değerlendirmesinde bulundu.

Jose Mourinho: 

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