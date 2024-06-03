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CANLI | Jose Mourinho soruları cevaplıyor

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CANLI | Jose Mourinho soruları cevaplıyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho için basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Portekizli hoca, geliş sürecine değinerek merak edilenleri anlattı.

CANLI | Jose Mourinho soruları cevaplıyor - 1. Resim

Tarihi anlaşma hakkında bilgi veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aziz Yıldırım, 'Mourinho ile anlaştım' dedi. Anlaştım demek, iş bitti demek. İşin gerçeği böyle değildi." ifadelerini kullandı.

MOURINHO: AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜM

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım ile daha önce konuştuğuna dair çıkan söylentilere cevap veren Jose Mourinho, "Hayır, gerçek değil. Kimseye imza atmadan önce sormama gerek yoktu. Kimseden ne yapmamın gerektiğine dair izin almam. Aziz Yıldırım ile görüşmem olmuştu ama izin almadım." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde kendisiyle de çalışacak mısınız sorusuna cevap veren Mourinho, "Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm. Cevap evet, Fenerbahçe için çalışıyor olacağım." dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Mourinho ile ilk görüşen kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Yanımda duran beyefendi iki yıl boyunca Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Jose Mourinho ile bu sene Türkiye'ye gelmesi için iletişime geçen ilk kişiyim." dedi.

JOSE MOURINHO'NUN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALARI

"Dün gelen buraya gelen bütün taraftarlara teşekkür edeiyorum. İkinci olarak eskiden 'Ben Jose Mourinho'yum.' derdim ama şu an 'Ben Fenerbahçe Teknik Direktörüyüm.' demek istiyorum."

"Benimle iletişime geçen ilk isim sportif direktör Mario Branco'ydu."

"Eski kulübüm Roma'dan hiçbir oyuncuya karşı ilgim yok."

 



 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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