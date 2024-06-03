Borsada "Mourinho" etkisi! Fenerbahçe hisseleri tavan yaptı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile resmi sözleşme imzalaması borsaya da yansıdı. Fenerbahçe hisseleri haftanın ilk gününde yüzde 9,97 oranında değer kazarak 136,80 lira ile tavan fiyattan işlem görüyor.

Fenerbahçe'nin 78. teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho oldu. Dünyaca ünlü teknik adam için pazar günü Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi gösterdiği törende Portekizli teknik adam 2+1 yıllığına takımın başına geçti.

MOURİNHO BORSAYA DA ETKİ ETTİ

Avrupa'da 3 kulvarda da kupa kazanan tek teknik direktör olan Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi, borsaya da yansıdı. Fenerbahçe hisseleri olumlu hava ile hızlı yükseliş gösterdi.

FENERBAHÇE HİSSELERİ NE KADAR?

Fenerbahçe hisselerindeki alış ağırlıklı seyrin diğer spor hisseleri üzerinde de etkili olduğu görülürken, Galatasaray yüzde 4,9, Beşiktaş yüzde 3,9 ve Trabzonspor yüzde 4,4 arttı. Fenerbahçe'nin hisse fiyatı ise yüzde 9,97 değer kazanarak 136,80 lira ile tavan fiyatından işlem görüyor.

SÜPER LİG'İN TANITIMINDA ETKİLİ OLACAK

Analistler, sportif başarının ve kadronun finansal açıdan önemli olduğunu ifade ederek, takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu dile getirdi.

Mourinho'nun uluslararası arenada oldukça tanınan biri olduğunu ve bu durumun yurt dışında Türkiye Süper Ligi'nin tanıtımında da etkili olabileceğini aktaran analistler, böylece hem kulüplerin yayın gelirlerinin iyileşebileceği, hem de Avrupa kupalarındaki başarı ihtimalinin borsadaki söz konusu seyri desteklediğini bildirdi.