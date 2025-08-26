Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Cadillac'ın F1 pilotları belli oldu

Cadillac'ın F1 pilotları belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cadillac&#039;ın F1 pilotları belli oldu
Formula 1, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2026'da Formula 1'e katılacak olan Cadillac takımı, pilot ikilisini açıkladı. Cadillac 3 isimle görüşüyordu.

Cadillac Takım Müdürü Graeme Lowdon, geçtiğimiz aylarda takımının gelecek sezon F1 pistindeki iki koltuk için en az üç pilotla görüşme halinde olduğunu söylemişti. 

Formula 1’e 2026 yılından itibaren dahil olacak Cadillac takımı, Meksikalı pilot Sergio Perez ve Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

2026’da Formula 1’e katılacak olan Cadillac takımı, pilot ikilisini açıkladı. Cadillac, Meksikalı pilot Sergio Perez ve Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas ile sözleşme imzaladığını bildirdi. Bottas, daha önce Mercedes ile 10 galibiyet elde ederek toplamda 67 kez podyuma çıktı. 14 sezonda 281 yarışa çıkan Perez ise F1 kariyerinde 39 kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hastaneyi ayağa kaldırdılar! Doktordan hasta yakınına skandal sözler: Seni paramparça ederimEvde uyurken farenin ısırığıyla uyandı! Küçük çocuk dehşeti yaşadı: Kanı durduramadılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'da - SporTiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'daDortmund’tan Bellingham krizi: Aileye soyunma odası yasağı - SporDortmund’tan Bellingham krizi: Aileye soyunma odası yasağıGalatasaray'da şoke eden gelişme! Herkes KAP bekliyordu... Ve transfer iptal oldu - SporHerkes KAP bekliyordu... Ve transfer iptal olduSüper Lig kulübü zorda! Acil ödenmesi gereken 150 milyon TL var - Spor1 ayları kaldı! 150 milyon TL ödenmezse...Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılmıştı... Lucas Vázquez'in yeni rotası belli oldu - SporAdı Fenerbahçe ve Beşiktaş'la da anılmıştı... Lucas Vázquez'in yeni rotası belli olduZeynep Sönmez Amerika Açık’ta ikinci tura çıktı - SporZeynep Sönmez Amerika Açık’ta ikinci tura çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...