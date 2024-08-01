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İlkay Gündoğan Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz gelişme taraftarları heyecanlandırdı

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İlkay Gündoğan Türkiye&#039;ye mi geliyor? Sürpriz gelişme taraftarları heyecanlandırdı

Spor Haberleri

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan'ın İspanyol devinden ayrılarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a gelebileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın formasını terleten İlkay Gündoğan için sürpriz bir gelişme ortaya atıldı.

Katalan temsilcisinden ayrılması gündeme gelen Türk asıllı Alman milli oyuncunun Süper Lig'e geleceği konuşuluyor.

Daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklayan İlkay'ın Sarı-kırmızılı takımla temasta olduğu iddia edildi.

İlkay Gündoğan Türkiye'ye mi geliyor? Sürpriz gelişme taraftarları heyecanlandırdı - 1. Resim

İLKAY GÜNDOĞAN HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Konuyla ilgili yönetimden henüz bir doğrulama gelmezken, yaşanan gelişme taraftarları heyecanlandırdı.

Kariyerinin son dönemlerine yaklaşan 33 yaşındaki orta sahanın nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

İlkay için MLS ekiplerinin de devrede olduğu ve oyuncuya yüksek maaşlar önerildiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
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