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Immobile Kartal'a! Ünlü İtalyan santrfor adım adım beşiktaş’a geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Immobile Kartal&#039;a! Ünlü İtalyan santrfor adım adım beşiktaş’a geliyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıldız oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. İmzaların hafta sonuna kadar atılması bekleniyor

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva’nın ardından kadrosuna bir yıldız daha katmak üzere. Transfer çalışmalarına bütün hızıyla devam eden siyah beyazlılardan son olarak Ciro Immobile hamlesi geldi. Son sekiz sezondur Lazio forması giyen İtalyan yıldızla her konuda anlaşma sağlandı. 34 yaşındaki tecrübeli santrforun önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Ayrıca anlaşmanın iki yıllık olduğu öğrenildi.

KARİYERİ DOPDOLU

Lazio ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden tecrübeli santrforun güncel piyasa değeri 4 milyon avro olarak gösteriliyor. İtalyan devi Lazio’da geçen sezon 43 maçta süre bulan Immobile, 11 defa gol sevinci yaşadı. Kariyerine Juventus’ta başlayan, 2014’te Torino forması ile gol krallığı yaşayan ve Borussia Dortmund’a transfer olan Immobile, kısa süreli Sevilla ve Torino maceralarının ardından Lazio’ya transfer olmuştu.     

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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