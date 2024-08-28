İmmobile yeni transfer Felix'i taktik vererek duyurdu: Durdur ve vur

Uduokhai’ye mektup yazan İmmobile “Dünyanın en güzel stadındasın ve tertemiz Boğaz havası soluyacaksın. Sahada rakiplerini binlerce defa durduracak gerektiğinde gollerini atacaksın” dedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi transferde çok farklı bir yol izliyor. Ciro İmmobile ve Rafa Silva ile büyük ses getiren siyah beyazlılar, son olarak savunmasını da güçlendirdi.

Augsburg forması giyen savunma oyuncusu Felix Uduokhai resmen Kartal oldu. KAP bildiriminin ardından bu duyuru da sıra dışı bir tarzla açıklandı. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Alman oyuncu video ile duyuruldu. Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda 26 yaşındaki savunma oyuncusu, yeni takım arkadaşı İtalyan golcü Ciro İmmobile’nin kendisine yazdığı mektubu okudu.

YENİ MEYDAN OKUMA

Tüpraş Stadı’nın soyunma odasında okunan mektupta “Sevgili Felix, şu an dünyanın en güzel stadyumundasın. Boğaz’ın tertemiz havasını soluyacak ve Beşiktaşlı taraftarların gökleri inleten tezahüratlarını duyacaksın. Sahada rakiplerini binlerce kez durduracak ve gerektiğinde de golleri atacaksın. Ancak unutma ki ilk görevin Beşiktaşlılara özel bir sevinçle taraftarlara eşlik etmek olacak. Şimdi o özel Beşiktaş sevincini yapma zamanı. En iyi dileklerimle” ifadeleri yer aldı. Sol stoperde görev yapabilen Alman oyuncu için Beşiktaş’ı tercih etmesi de yeni bir meydan okuma olarak yorumlandı.

FELİX UDUOKHAİ: HEYECAN VERİCİ

Beşiktaş’ın transferini resmen duyurduğu Felix Uduokhai, ilk izlenimlerini anlattı. Alman savunma oyuncusu sıcak bir karşılama gördüğünü belirterek “Büyük bir heyecan içerisindeyim. Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım ve burada başarılı olmak için elimden geleni yapacağım. Taraftarla buluşacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Beşiktaş taraftarının videolarını izlediğini belirten Uduokhai “Ne kadar tutkulu ve ses çıkardıklarını biliyorum. Bunu canlı yaşamak benim için özel olacak” şeklinde konuştu.

İLK İDMANINA ÇIKTI

Kartal’ın yeni sol stoperi Uduokhai, dün yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Teknik ekip ve arkadaşlarıyla tanışan Felix, Lugano maçına yetişmediği için tribünde olacak.