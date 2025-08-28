Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İngiliz devine büyük şok! Manchester United kupada 4. lig takımına elendi

İngiliz devine büyük şok! Manchester United kupada 4. lig takımına elendi

İngiliz devine büyük şok! Manchester United kupada 4. lig takımına elendi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere Premier Lig takımı Manchester United kupada 4. lig takımı Grimsby Town'a elendi.

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Manchester United, Grimsby Town'a normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışlarıyla 12-11 yenilerek elendi.

Kupanın 2. turunda Premier Lig ekibi Manchester United, Blundell Park'ta 4. lig takımı Grimsby Town'a konuk oldu.

Grimsby Town, 22. dakikada Charles Vernam ve 30. dakikada Tyrell Warren'ın golleriyle 2-0 üstünlük elde etti. Konuk takım, 75. dakikada Bryan Mbeumo ve 89. dakikada Harry Maguire'ın attığı gollerle 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Normal süre 2-2 eşitlikle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 12-11 üstünlük kuran Grimsby Town, Manchester United'ı kupanın dışına iterek adını 3. tura yazdırdı.

Manchester United'ın kalesini Andre Onana korudu. Milli kaleci Altay Bayındır ise yedekler arasında yer aldı.

