İngiliz futbolcular her fırsatta içiyor! Su sanılıyordu, o karışım ortaya çıktı

EURO 2024'ün favorilerinden İngiltere'nin oyuncularının su içtiği sanılıyordu. Takımın su molalarında az sirkeli, az tuzlu salatalık suyu içtiği ortaya çıktı.

EURO 2024 tüm heyecanıyla devam ediyor. C Grubu'nda mücadele eden İngiltere hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

İngiliz ekibinin su molalarında takım olarak içecek içmesi dikkat çekerken bunların su olduğu sanılıyordu ancak İngilizlerin molalarda az sirkeli, az tuzlu salatalık suyu içtiği ortaya çıktı.

Teknik Direktör Gareth Southgate'in ekibindeki beslenme uzmanları salatalık suyu özellikle önerdiği ve futbolculara şart koştuğu da gelen bilgiler arasında.

İçerdiği besin değeriyle uzun süre acıkmayı engelleyen salatalık suyunun yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırdığı da biliniyor.