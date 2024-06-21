Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İngiliz futbolcular her fırsatta içiyor! Su sanılıyordu, o karışım ortaya çıktı

İngiliz futbolcular her fırsatta içiyor! Su sanılıyordu, o karışım ortaya çıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İngiliz futbolcular her fırsatta içiyor! Su sanılıyordu, o karışım ortaya çıktı

Spor Haberleri

EURO 2024'ün favorilerinden İngiltere'nin oyuncularının su içtiği sanılıyordu. Takımın su molalarında az sirkeli, az tuzlu salatalık suyu içtiği ortaya çıktı.

EURO 2024 tüm heyecanıyla devam ediyor. C Grubu'nda mücadele eden İngiltere hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

İngiliz ekibinin su molalarında takım olarak içecek içmesi dikkat çekerken bunların su olduğu sanılıyordu ancak İngilizlerin molalarda az sirkeli, az tuzlu salatalık suyu içtiği ortaya çıktı.

Teknik Direktör Gareth Southgate'in ekibindeki beslenme uzmanları salatalık suyu özellikle önerdiği ve futbolculara şart koştuğu da gelen bilgiler arasında.

İçerdiği besin değeriyle uzun süre acıkmayı engelleyen salatalık suyunun yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırdığı da biliniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Düğünde hayatının şokunu yaşadı! Az kalsın canından oluyorduDüğün günü yas günü oldu! Boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti  
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı transfer etti - SporFenerbahçe resmen duyurdu! Karagümrük'ün yıldızı olmuştuRoberto Baggio'nun villasına giren eli silahlı çete üyeleri hem darbetti hem soygun yaptı - SporFutbolun yaşayan efsanesine şok! Önce darp sonra soygunTürkiye daha önce hiçbir resmi maçta yenemediği Portekiz karşısında bir ilk peşinde - SporTürkiye tarihinde ilk peşinde! Daha önce hiç yenemedikTürkiye, Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak için Portekiz'i yenmek istiyor - SporSignal Iduna Park'ta taht savaşıPortekizli Jota'dan Türkiye ve Arda Güler hakkında çarpıcı yorum - SporMillilerin performansı Jota'yı korkuttuÖZEL RÖPORTAJ | Ferdi Kadıoğlu: Beni bek oynatan ilk hoca Vitor Pereira - Spor'Gürcistan maçı sonrası uyumakta zorlandık'
Sonraki Haber Yükleniyor...