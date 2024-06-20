EURO 2024 finali 14 Temmuz'da yapılacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Haziran 2024 16:17 - Güncelleme: 20 Haziran 2024 16:24 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Tüm dünya çapında yakından takip edilen Avrupa Şampiyonası'na Almanya ev sahipliği yaparken futbolseverler final ne zaman, nerede oynanacak araştırmaya başladı. İkinci grup maçları 19-22 Haziran tarihlerinde yapılırken ne zaman bitecek araştırıldı.