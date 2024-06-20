EURO 2024 finali 14 Temmuz'da yapılacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Tüm dünya çapında yakından takip edilen Avrupa Şampiyonası'na Almanya ev sahipliği yaparken futbolseverler final ne zaman, nerede oynanacak araştırmaya başladı. İkinci grup maçları 19-22 Haziran tarihlerinde yapılırken ne zaman bitecek araştırıldı.
1. grup maçlarının 14-18 Haziran tarihlerinde oynandığı EURO 2024'te Almanya, ev sahibi olurken grup karşılaşmaları devam ediyor. Gruplarda 2. sırada yer alanlar son 16 turuna kalırken 3. olanların en iyileri de katılacak. İşte Avrupa Şampiyonası 2024 final tarihi...
EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?
Avrupa Şampiyonası'nın finali Almanya'da olurken 14 Temmuz'da yapılacak. Turnuva 14 Haziran'da başlarken ilk grup mücadeleleri tamamlandı.
AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHLER
EURO 2024'te 1. grup maçları 14-18 Haziran, 2. grup maçları 19-22 Haziran, 3. grup maçları 23-26 Haziran'da oynanırken son 16 turu 29 Haziran ile 2 Temmuz aralığında oynanacak.
Çeyrek final 5-6 Temmuz ve yarı final 9-10 Temmuz'da oynanacak. Turnuvanın finali ise 14 Temmuz'da yapılacak.
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
22 Haziran Cumartesi:
19.00 Türkiye-Portekiz
26 Haziran Çarşamba:
22.00 Çekya-Türkiye
Kadroda yer alan isimler ise şöyle:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)
Kaynak: Türkiye Gazetesi