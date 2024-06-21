21 Haziran'da EURO 2024'te Slovakya-Ukrayna, Polonya-Avusturya ve Hollanda-Fransa maçları oynanacak

Tüm dünya çapında yakından takip edilen Avrupa Şampiyonasında heyecan sürerken bugün maç var mı, kimin maçı var merak edildi. Milli Takımımız, F Grubu'nda mücadele ederken ilk karşılaşmada Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. EURO 2024 maç takvimi 21 Haziran...

Bu akşam hangi maçlar var araştırılırken F Grubu'nda Gürcistan karşılaşmasından galip ayrıldık. Bu sene Almanya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyona büyük ilgi gösterilirken bugünün maçları da merak konusu oldu. Şampiyonada günün takvimi haberimizde yer alıyor.

EURO 2024 BUGÜN MAÇ VAR MI?

21 Haziran günü oynanacak olan mücadeleler şöyle:

E Grubu Slovakya-Ukrayna | 16.00

D Grubu Polonya-Avusturya | 19.00

D Grubu Hollanda-Fransa | 22.00

Milli Takımımızın yer aldığı F Grubu'nda ise yarın Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. Grupta, Portekiz Çekya'yı 2-1 mağlup ederken, Gürcistan ile Çekya ilk defa mücadele edecek.

Muhtemel 11'ler ise şöyle oldu:

Gürcistan: Mamardashvili, Lochoshvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze, Kochorashvili, Kvekveskiri, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Barak, Soucek, Provod, Doudera, Chytil, Schick

TÜRKİYE, FIFA DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan sıralamaya göre Türkiye, EURO 2024 öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geri giderek 42. sıraya geldi.

Bir diğer dünya sıralaması ise 18 Temmuz 2024'te açıklanacak. İlk 10'a yer alan ülkeler ve puanları şöyle:

Sıra Takım Puan Sıralama Değişimi

1 Arjantin 1860 -

2 Fransa 1837 -

3 Belçika 1797 -

4 Brezilya 1791 +1

5 İngiltere 1787 -1

6 Portekiz 1747 -

7 Hollanda 1746 -

8 İspanya 1729 -

9 Hırvatistan 1728 +1

10 İtalya 1724 -1