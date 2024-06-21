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21 Haziran'da EURO 2024'te Slovakya-Ukrayna, Polonya-Avusturya ve Hollanda-Fransa maçları oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
21 Haziran&#039;da EURO 2024&#039;te Slovakya-Ukrayna, Polonya-Avusturya ve Hollanda-Fransa maçları oynanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm dünya çapında yakından takip edilen Avrupa Şampiyonasında heyecan sürerken bugün maç var mı, kimin maçı var merak edildi. Milli Takımımız, F Grubu'nda mücadele ederken ilk karşılaşmada Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. EURO 2024 maç takvimi 21 Haziran...

Bu akşam hangi maçlar var araştırılırken F Grubu'nda Gürcistan karşılaşmasından galip ayrıldık. Bu sene Almanya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyona büyük ilgi gösterilirken bugünün maçları da merak konusu oldu. Şampiyonada günün takvimi haberimizde yer alıyor.

EURO 2024 BUGÜN MAÇ VAR MI?

21 Haziran günü oynanacak olan mücadeleler şöyle:

E Grubu Slovakya-Ukrayna | 16.00

D Grubu Polonya-Avusturya | 19.00

D Grubu Hollanda-Fransa | 22.00

21 Haziran'da EURO 2024'te Slovakya-Ukrayna, Polonya-Avusturya ve Hollanda-Fransa maçları oynanacak - 1. Resim

Milli Takımımızın yer aldığı F Grubu'nda ise yarın Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. Grupta, Portekiz Çekya'yı 2-1 mağlup ederken, Gürcistan ile Çekya ilk defa mücadele edecek.

Muhtemel 11'ler ise şöyle oldu:

Gürcistan: Mamardashvili, Lochoshvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze, Kochorashvili, Kvekveskiri, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Barak, Soucek, Provod, Doudera, Chytil, Schick

21 Haziran'da EURO 2024'te Slovakya-Ukrayna, Polonya-Avusturya ve Hollanda-Fransa maçları oynanacak - 2. Resim

TÜRKİYE, FIFA DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından açıklanan sıralamaya göre Türkiye, EURO 2024 öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geri giderek 42. sıraya geldi.

Bir diğer dünya sıralaması ise 18 Temmuz 2024'te açıklanacak. İlk 10'a yer alan ülkeler ve puanları şöyle:

Sıra    Takım    Puan    Sıralama Değişimi

1    Arjantin    1860    -
2    Fransa    1837    -
3    Belçika    1797    -
4    Brezilya    1791    +1
5    İngiltere    1787    -1
6    Portekiz    1747    -
7    Hollanda    1746    -
8    İspanya    1729    -
9    Hırvatistan    1728    +1
10    İtalya    1724    -1

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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