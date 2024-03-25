İsmail Kartal bir kez daha havlu atmayı aklından bile geçirmiyor: Bu yoldan dönüş yok

2015 yılında takım otobüsünün kurşunlanması olayıyla F.Bahçe’nin başında şampiyonluk hedefini tutturamayan İsmail Hoca bu defa ipleri sıkı tutuyor. “Artık çok daha güçlüyüz” diyen tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon zafere inanıyor…

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Çok değil bundan sadece dokuz sene önce, Türk spor tarihi, hâlâ aydınlatılamayan en karanlık günlerinden birini yaşadı. 4 Nisan 2015’te Fenerbahçe, Rize dönüşü Trabzon’da silahlı saldırıyaS uğradı, Fenerbahçe şampiyonluğu kaçırdı. Fenerbahçe, 2014-15’te saldırıya uğradığında sezonun bitimine sekiz maç vardı. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray’ın 2 puan gerisindeydi. Bugün olduğu gibi… O zaman takımın başında olan İsmail Kartal, bugün de teknik direktörlük koltuğunda oturuyor ama artık aynı Kartal değil!

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

O gün yaşananları hayatı boyuncu unutamayacağını söyleyen İsmail Hoca, “Hayatımıza kastedildi, şampiyonluğumuza kurşun sıktılar ama bu defa aynı şeye izin vermeyeceğim” dedi. Artık çok daha güçlü olduklarını vurgulayan Kartal, “Hiçbir şeyin bizi hedefimizden alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Bu olaylar bizi yıldırmıyor aksine birbirimize daha sıkı sarılıyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz ve bu sezon hasreti bitireceğiz” iddiasında bulundu. Kartal, “Bu süreci birlikte aşıp, birlikte sevineceğiz” sözleriyle camiaya umut verdi.

DJİKU'DAN GÜVENCE

Avrupa’dan çok sayıda teklif alan Djiku’nun ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Fenerbahçe’de mutlu olan Ganalı savunmacı, “Türkiye olağanüstü hayat standardına sahip çok güvenli bir ülke. İnsanlar açık fikirli ve çok misafirperver, ailemle burada huzurluyum” dedi.