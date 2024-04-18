İsmail Kartal Olimpiakos maçı öncesi saha ve seyirci avantajına dikkati çekti: Taraftar gücüyle turlarız

Konferans Ligi’nde final istediklerini dile getiren F.Bahçe’nin teknik patronu, “Tarihî bir sezon yaşıyoruz. İstatistiklerde yakaladığımız başarıyı kupalarla taçlandırmak istiyoruz” dedi ve bu gece için iyi mücadele ve güzel oyun sözü verdi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olimpiakos ile oynayacakları rövanş öncesi konuştu. Basın toplantısında neşeli, kararlı ve iddialı tavırlarıyla dikkati çeken Kartal, tur için çok umutlu olduklarını ifade etti. Yunanistan’daki ilk maçta ciddi hatalar yaptıklarını ve rövanşta çok daha dikkatli olacaklarını belirten İsmail Hoca “Yarı finale çıkmak için taraftarımızın pozitif desteğiyle güçlü oyunumuzu birleştireceğiz ve istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Taraftardan başından sonuna kadar destek istiyoruz. Onların enerjisiyle oyuncularımızın daha öz güvenli oynayacağını düşünüyorum” dedi.

HER ŞEY ORTADA...

“Elimizdeki en iyi kadroyu sahaya süreceğiz. Bireysel hataları yapmadan kendi karakterimizi ve kendi oyunumuzu ortaya koyarak yarı finali hedefliyoruz” diyen sarı lacivertlilerin teknik patronu “Bu takımın nasıl futbol oynadığı, ne kadar puan topladığı, ne kadar gol attığı her şey ortada. Eleştiri tabii ki olmalıdır fakat bunlardan fazla etkilenmeden saha içinde kalarak işimi yapmaya bakıyorum ve öyle de yapacağım” ifadesini kullandı. Çok şanssız sakatlıklara rağmen (5 stoper, 4 orta saha sakatlığı) mazeret üretmeden buralara geldiklerinin altını çizen İsmail Kartal “Yarın (bugün) sahada bu sezonun belki de en ideal 11’i olacaktır” şeklinde konuştu.