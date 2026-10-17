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İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Pazar gününü işaret etti

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İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Pazar gününü işaret etti
Başlık Resmiİsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Pazar gününü işaret etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk ettikleri karşılaşma öncesinde konuştu. İspanyol yıldız Asensio'nun kadroda yer almayışıyla ilgili soruyu cevaplayan Kartal, gerekli açıklamanın pazar günü yapılacağını kaydetti.

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Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde açıklamalar yaptı.

"RAKİPLE İLGİLİ ANALİZLER YAPTIK"

Alanyaspor ile ilgili gerekli analizlerin yapıldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Dün akşam ufak bir ter antrenmanıyla bu maça hazırlandık. Oyuncularım bilgili, becerikli, kaliteli oyuncular. Rakiple ilgili, kendimizle ilgili analizler yaptık. Oyun planımız belirledik. Diğer oyuncularımıza da ekstradan fazla 1 antrenman yaptırdık. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Ne demek istediğimizi, ne yapacağımızı oyuncularımız anladı. Bizim işimiz bu, onların da işi bu. İyi bir mücadeleyle maçı kazanıp yola devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"ASENSİO GERÇEKTEN ÇOK DEĞERLİ"

Asensio'nun sakatlık durumuna ilişkin gelen soruyu cevaplayan İsmail Kartal, "Asensio gerçekten çok önemli, değerli, kaliteli bir oyuncumuz ama onunla ilgili yarın hem kendisi hem sağlık ekibi güzel bir açıklama yapacaklar. Asensio'nun yokluğunda diğer arkadaşlar da değerli. Biz bu maça konsantre olduk, kilitlendik." diye konuştu.

"LUKAKU ÇOK HEYECANLI"

Lukaku'ya 11'de şans vermesine ilişkin konuşan Kartal, "Romelu Lukaku, çok heyecanlı. Oynamayı çok istiyordu. Kendisine bir şans vermem gerekiyordu. 2-3 günde 1 maç oynuyoruz, bir Vedat bir Lukaku gidiyoruz. Kendisi çok olgun, çok iyi bir oyuncu." dedi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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