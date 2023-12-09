İsmail Yüksek neden kadroda yok? İsmail Yüksek sakat mı, yedek mi, neden oynamıyor?

9 Aralık 2023 18:59 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 19:00

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsmail Yüksek sakat mı? Bu akşam oynanan derbide İsmail Yüksek ilk 11’de yer almadı. Peki, İsmail Yüksek neden kadroda yok? İşte son bilgiler…

İSMAİL YÜKSEK NEDEN KADRODA YOK?

Bu akşamki Beşiktaş Fenerbahçe maçında İsmail Yüksek 11’de yer almıyor. 6 numara pozisyonunda İsmail Yüksek’in yerine Crespo forma giyiyor. Bilinen bir sakatlığı bulunmayan İsmail Yüksek, İsmail Kartal’ın inisiyatifi ile yedeklerde yer almaktadır.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE 11’LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Bailly, Umut, Necip, Gedson, Chamberlain, Muleka, Rebic, Cenk Tosun.

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Samet, Osayi, Crespo, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise 37 puanla zirvede yer alıyor.

Zirve yarışından kopmak istemiyor

Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederek şampiyonluk yarışına tutunmak istiyor.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 3 maçta 7 puan elde etti. Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek sarı-lacivertli ekiple arasındaki puan farkını 8'e indirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta 4 eksik, 1 belirsiz

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

Sağ dizinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Omar Colley'in durumu ise maç günü belli olacak.

Sakatlıklarını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly ve Tayfur Bingöl'ün kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye son 7 maçta yenilmedi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda yaşadı. Beşiktaş, 22 Aralık 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan derbide sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal" 2019 Aralık'tan bu yana Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.