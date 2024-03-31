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Haberler > Spor > İsmail Yüksek'i isteyen takımlar açıklandı! Fenerbahçe'nin istediği bonservis belli oldu

İsmail Yüksek'i isteyen takımlar açıklandı! Fenerbahçe'nin istediği bonservis belli oldu

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Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek için İngiltere'den takımların devrede olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin formda oyuncuların İsmail Yüksek için Avrupa devleri sıraya girdi.

EURO 2024'te A Mili Takım'ın formasını giymesi beklenen İsmail için Tottenham'ın devrede olduğu yazıldı.

İngiliz basınından HITC'in haberine göre, İsmail Yüksek'e İngiltere'den Tottenham Hotspur, Aston Villa, Newcastle United, Bournemouth ve Wolves'in ilgi gösterdiği konuşuluyor.

İsmail Yüksek'i isteyen takımlar açıklandı! Fenerbahçe'nin istediği bonservis belli oldu - 1. Resim

İSMAİL YÜKSEK'A AVRUPA'DAN YAKIN İLGİ

İngiltere'nin yanı sıra Almanya Bundesliga ekiplerinin de nabız yokladığı milli oyuncu için EURO 2024 sonrası karar verileceği öğrenildi.

Türk Milli Takımı ile EURO 2024'te yer almasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki yıldız için en az 20 milyon euro gelir hedefleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe'de 42 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, 1 gol ve 5 asist katkısında bulundu.

 

Düzenleyen:  - Spor
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