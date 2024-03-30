Galatasaray'da Ziyech ve Aurier gelişmesi! Hatayspor maçı öncesi belli oldu

Antalya kampını sonlandıran Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Milli takımdan dönen Hakim Ziyech ve sakatlığı sona eren Serge Aurier'in mücadelenin kadrosunda olması bekleniyor.

Milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları İstanbul'da devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı sona eren Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in şans verilmesi halinde 2 Nisan'daki maçta kadroya girmesi bekleniyor.

Öte yandan Fas milli takımından dönen Hakim Ziyech'in ise herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve takımla çalıştığı öğrenildi.

GALATASARAY ÖNCE HATAY SONRA FENERBAHÇE İLE OYNAYACAK

Milli takımlardan dönen oyuncularla beraber tam kadro çalışan Galatasaray, 2 Nisan salı günü Hatayspor ile Rams Park'ta karşılaşacak.

Galatasaray, bu mücadele sonrası 6 Nisan'da Şanlıurfa'ya hareket edecek.

7 Nisan'daki Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Sarı-kırmızılılar, kupayı kazanarak taraftarını sevindirmeyi hedefliyor.