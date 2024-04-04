İspanya'da varsa yoksa Arda Güler! Yine manşetlerde "Yeni Galaksi" Dünya yıldızlarıyla bir arada

Sezon başında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, manşetler düşmüyor. Yaz transfer döneminde kiralık olarak takımdan gönderilebileceği iddia edilen Güler'i AS Gazetesi, dünyaca ünlü yıldızlarla manşete taşıdı. Gazete manşetine "Yeni Galaksi" başlığını attı.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak, kendisini 6 yıllığına La Liga devi Real Madrid'e bağlayan sözleşmeye imzasını atan Arda Güler'in, Madrid günleri istediği gibi başlamadı. Önce sakatlıklarla boğuşan Güler sonrasında süre alamadığı için sıkıntı yaşadı.

İlk maçına Ocak 2024'te çıkan Güler, 11 Mart tarihinde oynanan Celta Vigo maçında, Madrid kariyerindeki ilk golünü atmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise süre alamadığı için teknik direktör Carlo Ancelotti ile tartıştığı iddia edilmişti.

Gelecek sezondaki akıbeti merak konusu olan Arda Güler'in, kiralık olarak gönderilebileceği gelen haberler arasında.

"YENİ GALAKSİ"

İspanyol AS Gazetesi, Arda Güler'i manşetini taşıdı. Ayrıca kapakta Endrick, Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo ve Kylian Mbappe de yer aldı.

Kapakta Mbappe'nin de yer alması dikkat çekerken "Madrid, gelecek sezon 26 yaş altı 7 dünya yıldızını bir araya getirecek. Mbappe, Vinicius, Bellinghamü, Rodrygo, Brahim, Endrick ve Güler'in toplam piyasa değeri 715 milyon" ifadeleri yer aldı.