İspanya'da Vedat Muriqi şov: 4 maçta 4 gol attı!

Fenerbahçe'de 2019-2020 sezonunda forma giyen, Lazio'da mücadele ettikten sonra 2022'de Mallorca'ya transfer olan Vedat Muriqi, La Liga ekibinde bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiriyor.
Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, yeni sezona formda bir başlangıç yaptı. La Liga'da 4 karşılaşmada forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 4 defa fileleri havalandırdı.
Kosova Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 2 maçta görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, milli takımda bir gol sevinci yazşadı. Böylece Muriqi, bu sezon 6 maçta 5 gol kaydetti.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Vedat Muriqi'nin, Mallorca ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
