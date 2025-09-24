İspanya'da Vedat Muriqi şov: 4 maçta 4 gol attı!

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, yeni sezona formda bir başlangıç yaptı. La Liga'da 4 karşılaşmada forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 4 defa fileleri havalandırdı.

Kosova Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 2 maçta görev yapan 31 yaşındaki futbolcu, milli takımda bir gol sevinci yazşadı. Böylece Muriqi, bu sezon 6 maçta 5 gol kaydetti.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Vedat Muriqi'nin, Mallorca ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.