İşte 2026 model Galatasaray! Sarı-kırmızılılar yeni sezonda beş nokta transfer yapacak

Muslera ve Mertens gibi iki efsaneyle yolları ayıracak olan yönetimin, kaleye düşündüğü isim Lunin. Mertens’in yerine de Xhaka gündemde. Osimhen giderse Kolo Muani alınacak…

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Ligde takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde şampiyonluğa koşan Galatasaray’da, yeni sezon planlamalarına başlandı bile. Kalan dört maçta 4 puan alması hâlinde 25. şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı kırmızılılar, üst üste üçüncü defa Okan Buruk ile ipi göğüslemiş olacak. Bununla birlikte takımda sezon sonunda köklü değişiklikler yaşanacak.

Takımın yaşayan efsanesi Fernando Muslera ve 10 numarası Dries Mertens’e veda edilecek. Takımda kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen’in kalması da zor görünüyor. Bu durumda bu isimlerin yerine onları aratmayacak kalitede oyuncular alınacak.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Teknik direktör Okan Buruk’un yönetime verdiği transfer listesi netleşti. Buna göre tecrübeli teknik adam, beş mevki için nokta transfer istedi. Sarı kırmızılılar, kaleci, 10 numara, sol stoper, kanat ve santrfor transferleri gerçekleştirecek. Bunların yanında Sacha Boey’in kiralanması da söz konusu. Yönetim, bu liste doğrultusunda harekete geçti. Muslera’nın yerine kaleye düşünülen isim Real Madrid’in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin. Mertens’in 10 numaralı forması ise Leverkusen’in İsviçreli yıldızı Granit Xhaka’ya verilecek. Osimhen giderse de Juventus’un Fransız golcüsü Kolo Muani için bütün şartlar zorlanacak.