Galatasaray'dan geleceğe yatırım! Mertcan Ayhan listede

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, geleceğe yatırım amacıyla Mertcan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor. Genç yetenek için teklif hazırlığı başladı.

Süper Lig'de zirvede yer alan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, kadro planlamasını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Schalke'nin U19 takımında forma giyen Mertcan Ayhan'ı radarına aldı.

KAAN AYHAN'IN KARDEŞİ

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kaan Ayhan'ın kardeşi olan Mertcan Ayhan, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Almanya'da Schalke'nin genç takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, Bundesliga ekiplerinden Freiburg'un da ilgisini çekmiş durumda.

Bild'in haberine göre Galatasaray, genç yeteneği kadrosuna katmak için Schalke'ye 200 bin euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Transferin gerçekleşmesi halinde Mertcan, ağabeyi Kaan Ayhan ile aynı takımda forma giyecek.

Bu sezon Schalke U19 takımıyla 20 maça çıkan Mertcan Ayhan, 5 gol atarken 1 asistle de skora katkı sağladı.