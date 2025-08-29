Galatasaray ilgileniyordu! Manuel Akanji'ye yeni talip çıktı

Galatasaray, uzun süre peşinden koştuğu Manuel Akanji transferinden yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçmişti. Sarı-kırmızılıların ardından AC Milan, İsviçreli stoper Manuel Akanji için Manchester City ile temasa geçti.

Pep Guardiola'nın planlarına dahil edilmeyen ve forma şansını kaybeden 30 yaşındaki savunmacı, transfer döneminin bitimine günler kala kadrosunu güçlendirmek isteyen Milan'ın transfer listesinde yer alıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Milan henüz resmi bir teklif yapmadı ancak transferin koşullarını sordu. Bu süreçte, Galatasaray'ın City ile 15 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardığı ancak oyuncuyu maaş konusunda ikna edemediği belirtildi.

SAVUNMAYA TAM DESTEK

Sezonun ilk maçında kırmızı-siyahlılar Cremonese'ye evinde kaybederek savunmadaki zafiyetlerini bir kez daha ortaya koydu. Transfer döneminde daha çok hücum hattına odaklanan Milan artık savunmaya öncelik vermek zorunda kaldı.

Akanji, genç stoper Koni De Winter'e büyük ölçüde güvenilen Milan savunmasına doğrudan katkı sağlayabilir.