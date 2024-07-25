Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Jelert artık Aslan! Galatasaray'da sağ bek krizi sona erdi

Jelert artık Aslan! Galatasaray'da sağ bek krizi sona erdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jelert artık Aslan! Galatasaray&#039;da sağ bek krizi sona erdi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılar Kopenhag’ın 21 yaşındaki oyuncusunu renklerine bağladı. İmza bugün atılacak

Galatasaray’da uzun süredir yaşanan sağ bek krizi sona erdi. Sarı kırmızılılar ilk olarak kadrosuna katmak istediği Elias Jelert’i geç de olsa renklerine bağladı. Kopenhag’ın 21 yaşındaki oyuncusu için yapılan görüşmeler, Guela Doue’nin gündeme gelmesiyle rafa kalkmıştı. Ancak Fildişi Sahilli oyuncunun bitmek bilmeyen istekleri üzerine rota yeniden Kopenhag’a çevrildi. Jelert’in de Galatasaray’ı çok istemesi üzerine transfer görüşmeleri bu defa kısa sürdü. 

YILLIK ÜCRETİ UYGUN

Galatasaray, Kopenhag’dan Elias Jelert’i kadrosuna kattı. Danimarka temsilcisi de sosyal medya hesabından transferin gerçekleştiğini duyurdu. Genç sağ bek bugün İstanbul’a gelip imzayı attıktan sonra Galatasaray’ın Avusturya kampına katılacak. Dört yıllık sözleşmeye imza atacak olan Jelert için Kopenhag’a 11 milyon avro civarında bonservis bedeli ödemesi yapılacak. Oyuncunun yıllık ücretinin ise 650 bin avro civarında olacağı öğrenildi.

TETE PANA'YA BEDAVAYA GİTTİ

Galatasaray’ın önceki sezon Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’ten kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaştı. Sarı kırmızılılar bu transfer için bonservis bedeli talep etmedi.

CİMBOM YILDIZLARIYLA KAZANDI

Galatasaray hazırlık maçında Lecce’yi 2-1 mağlup etti. Goller Ziyech ve Zaha’dan geldi. İcardi son 26 dakikada oyuna girdi ve Batshuayi ile birlikte santrforda görev yaptı. Aslan, cumartesi günü Parma ile karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Lenglet harekâtı! Beşiktaş aradığı stoperi Barcelona'da buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Lenglet harekâtı! Beşiktaş aradığı stoperi Barcelona'da buldu - SporLenglet harekâtı! Beşiktaş stoperini Barcelona'da bulduParis’te Türkiye’yi ilk defa takım hâlinde temsil edecek jimnastikçiler iddialı: Tarih yazacağız - Sporİlk defa takım halinde temsil edecekler: Tarih yazacağızEn-Nesyri rekor kırdı! Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu oldu - SporFenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncusu olduİhtiyar kurt Dzeko! Boşnak golcü, golleriyle Mourinho’yu da kurtardı - SporDzeko, golleriyle Mourinho’yu da kurtardıOkan Buruk'tan Galatasaray taraftarına mesaj! 'Hatırlatmak istiyorum' - SporOkan Buruk'tan Galatasaray taraftarına mesaj! 'Hatırlatmak istiyorum'Fenerbahçe genç yıldız adayını Westerlo'ya kiraladı - SporFenerbahçe genç yıldız adayını Westerlo'ya kiraladı
Sonraki Haber Yükleniyor...