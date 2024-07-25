Jelert artık Aslan! Galatasaray'da sağ bek krizi sona erdi

Sarı kırmızılılar Kopenhag’ın 21 yaşındaki oyuncusunu renklerine bağladı. İmza bugün atılacak

Galatasaray’da uzun süredir yaşanan sağ bek krizi sona erdi. Sarı kırmızılılar ilk olarak kadrosuna katmak istediği Elias Jelert’i geç de olsa renklerine bağladı. Kopenhag’ın 21 yaşındaki oyuncusu için yapılan görüşmeler, Guela Doue’nin gündeme gelmesiyle rafa kalkmıştı. Ancak Fildişi Sahilli oyuncunun bitmek bilmeyen istekleri üzerine rota yeniden Kopenhag’a çevrildi. Jelert’in de Galatasaray’ı çok istemesi üzerine transfer görüşmeleri bu defa kısa sürdü.

YILLIK ÜCRETİ UYGUN

Galatasaray, Kopenhag’dan Elias Jelert’i kadrosuna kattı. Danimarka temsilcisi de sosyal medya hesabından transferin gerçekleştiğini duyurdu. Genç sağ bek bugün İstanbul’a gelip imzayı attıktan sonra Galatasaray’ın Avusturya kampına katılacak. Dört yıllık sözleşmeye imza atacak olan Jelert için Kopenhag’a 11 milyon avro civarında bonservis bedeli ödemesi yapılacak. Oyuncunun yıllık ücretinin ise 650 bin avro civarında olacağı öğrenildi.

TETE PANA'YA BEDAVAYA GİTTİ

Galatasaray’ın önceki sezon Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’ten kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaştı. Sarı kırmızılılar bu transfer için bonservis bedeli talep etmedi.

CİMBOM YILDIZLARIYLA KAZANDI

Galatasaray hazırlık maçında Lecce’yi 2-1 mağlup etti. Goller Ziyech ve Zaha’dan geldi. İcardi son 26 dakikada oyuna girdi ve Batshuayi ile birlikte santrforda görev yaptı. Aslan, cumartesi günü Parma ile karşılaşacak.