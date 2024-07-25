Lenglet harekâtı! Beşiktaş aradığı stoperi Barcelona'da buldu

Beşiktaş, 29 yaşındaki Fransız oyuncuyu renklerine bağlamakta ısrarcı. Katalan devi de transfere yeşil şık yaktı

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş, Barcelona’nın 29 yaşındaki Fransız stoperi Clement Lenglet’yi transfer etmek için harekete geçti. Geçen sezonu Premier Lig ekibi Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Lenglet, Barcelona’ya geri döndü ancak kariyerine yeni bir takımda devam etmesi bekleniyor. Lenglet’nin Avrupa’da forma giymeye devam etmek istediği, bu sebeple Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri reddettiği belirtildi. Beşiktaş’ın, Lenglet’nin ücretinin bir kısmını ödeyerek kiralamak istediği öğrenildi.

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Barcelona, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Fransız stopere sözleşme feshi önerisinde bulundu ancak bu teklif kabul edilmedi. Lenglet’nin, Beşiktaş’ın teklifini kabul etmesi durumunda Barcelona’nın transferde yardımcı olabileceği belirtiliyor. Barcelona, Clement Lenglet’yi 2018-19 sezonunda Sevilla’dan 35 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti. Katalan devi, Lenglet’yi 2022-23 sezonunda Tottenham’a, 2023-24 sezonunda ise Aston Villa’ya kiraladı.

SESSİZ PROVA

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor ile karşılaşan Beşiktaş, yedek ağırlıklı kadrosuyla 0-0 berabere kaldı. Yeni transferler Can Keleş ve Ciro Immobile ilk kez sahaya çıktı. Rafa Silva ve Paulista ise kadroda yer almadı.