Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! Hangi maçları kaçıracak?

Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! Hangi maçları kaçıracak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki Benfica rövanşında sakatlanmıştı. Sakatlığının ciddi olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Kolombiyalı santrforun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında oyuna sonradan giren Jhon Duran, son dakikalarda sakatlık geçirmişti. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! Hangi maçları kaçıracak? - 1. Resim

2-3 HAFTA YOK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sakatlığının ciddi olduğu ve sezonu kapatabileceği yönünde haberler çıkan Jhon Duran, 2-3 hafta içinde sahalara dönecek. 21 yaşındaki futbolcu, iddiaların aksine ameliyat olmayacak.

Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! Hangi maçları kaçıracak? - 2. Resim

4 MAÇI KAÇIRACAK

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayan Jhon Duran'ın, Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb karşılaşmalarını kaçırması bekleniyor.

