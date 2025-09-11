Jhon Duran'ın sahalara dönüş tarihi belli oldu! Hangi maçları kaçıracak?

Fenerbahçe'nin deplasmanda Benfica'ya 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında oyuna sonradan giren Jhon Duran, son dakikalarda sakatlık geçirmişti. Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

2-3 HAFTA YOK

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sakatlığının ciddi olduğu ve sezonu kapatabileceği yönünde haberler çıkan Jhon Duran, 2-3 hafta içinde sahalara dönecek. 21 yaşındaki futbolcu, iddiaların aksine ameliyat olmayacak.

4 MAÇI KAÇIRACAK

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer almayan Jhon Duran'ın, Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb karşılaşmalarını kaçırması bekleniyor.