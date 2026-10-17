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Jose Mourinho'yu kızdıran Arda Güler sorusu: Size çok zor geliyor!

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Jose Mourinho'yu kızdıran Arda Güler sorusu: Size çok zor geliyor!
Başlık ResmiJose Mourinho'yu kızdıran Arda Güler sorusu: Size çok zor geliyor!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, LaLiga'da Sevilla ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu. Portekizli çalıştırıcı, 4-3 kazandıkları Roma maçına 2 asistle damga vuran Arda Güler hakkında yöneltilen soruya tepki gösterdi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in deplasmanda 4-3 galip geldiği Roma maçına yedek kulübesinden dahil olan Arda Güler, 2 asistle takımına galibiyeti getirdi. Teknik patron Jose Mourinho, "Arda'yı geriden oyun kurma rolü için daha ideal bir seçenek olarak mı görüyorsunuz, yoksa bu durum tamamen oynanacak maça göre mi değişir?" sorusunu cevapladı.

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, LaLiga'da lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde 18 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.
Başlık ResmiJose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, LaLiga'da lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde 18 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

"ZİRVESİNE HENÜZ ULAŞMIŞ DEĞİL"

Portekizli teknik adam, "Ortada büyük bir emek var ancak bana öyle geliyor ki yapılan bu işin hakkını teslim etmek size çok zor geliyor. Görünen o ki en ufak bir olumsuzlukta faturayı kesecek birilerini hemen buluyorsunuz ama iyi giden her şeyi sadece şansa ya da tesadüfe bağlıyorsunuz. Hepimizin bildiği gibi Arda, muazzam yeteneklere sahip bir oyuncu. Henüz 21 yaşında ve açıkça görülüyor ki zirvesine henüz ulaşmış değil. Sahip olduğu kalite, ona çok yönlü olabilme ve farklı mevkilerde oynayabilme esnekliği sağlıyor. " ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de bu sezon 9 maça çıkan Arda Güler, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
Başlık ResmiReal Madrid'de bu sezon 9 maça çıkan Arda Güler, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

Jose Mourinho, 21 yaşındaki milli yıldızın performansı hakkında, "Ben kendisinden son derece memnunum ve bunun üzerine söyleyebileceğim başka da bir şey yok" sözlerini sarf etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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