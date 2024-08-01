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Jürgen Klopp'un kayıp ikiz kardeşi ortaya çıktı! Igor Grshkovich şaşkına uğrattı

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Jürgen Klopp&#039;un kayıp ikiz kardeşi ortaya çıktı! Igor Grshkovich şaşkına uğrattı

Spor Haberleri

Liverpool'dan ayrılan teknik direktör Jürgen Klopp'a benzerliği ile dikkat çeken Igor Grshkovich, futbol kamouoyunda gündem oldu.

Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in masörü  Igor Grshkovich'un dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp’a olan benzerliği dikkat çekti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Shakhtar Donetsk kulübü, “Hayır, Jürgen Klopp değil. Bu bizim masör-rehabilitatörümüz Igor Grshkovich.” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Paylaşımı gören sporseverler, 'Jürgen Klopp'un kayıp ikiz kardeşi bulundu' şeklinde espriler yapmaya başladı.

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TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Son olarak Liverpool'u çalıştıran Klopp, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak teknik direktörlüğü bıraktığını duyurmuştu.

Klopp'un vedasında şu sözler yer aldı:

"Bugün itibariyle teknik direktörlük kariyerim sona erdi. Bu kararı anlık bir düşünceyle almadım. Dünyanın en iyi kulüplerinde teknik direktörlük yaptım."

 

Düzenleyen:  - Spor
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