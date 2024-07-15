Juventus'ta bir ilk yaşanacak! Milli futbolcu Kenan Yıldız'a yapılan jest gururlandırdı

A Milli Takım'ın genç yıldızlarından Kenan Yıldız'ın yeni sezonda Juventus'un kilit oyuncularından olması bekleniyor. İtalyan devinin Kenan için düşündüğü plan ortaya çıktı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Türk futbolcusu Kenan Yıldız için sürpriz bir harekete imza atmayı planlıyor.

EURO 2024'te A Milli Takım'ın formasını da terleten 19 yaşındaki oyuncu, Vincenzo Montella'nın en çok tercih ettiği isimler arasında yer almıştı.

Juventus'a yakın haber kaynaklara göre Avrupa'nın en dikkat çekici genç yıldızları arasında gösterilen Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

YENİ 10 NUMARA KENAN YILDIZ

Öte yandan son olarak Paul Pogba'nın giydiği 10 numaranın da Türk futbolcuya verilerek jest yapılacağı kaydedildi.

İtalyan ekibinde bir ilke imza atması beklenen Kenan'ın daha önce idol olarak gördüğü Del Piero'nun izinden gideceği öne sürüldü.

Geçen sezon 32 maça çıkan milli oyuncu, 4 gol katkısında bulunmuştu.