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EURO 2024'te Türk damgası! 3 futbolcu en iyi çıkış yapan ilk 11'de yer aldı

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EURO 2024&#039;te Türk damgası! 3 futbolcu en iyi çıkış yapan ilk 11&#039;de yer aldı
Euro2024, Türkiye, İspanya, Haber

Spor Haberleri

İspanya'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birçok yıldız adından söz ettirdi. A Milli Takım'dan 3 oyuncu da dikkat çeken isimler arasında nulunuyor. İşte detaylar...

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te İspanya, finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek zafere uzandı.

Çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 kaybeden A Milli Takımımız da ortaya koyduğu performansla adından söz ettirdi.

İspanya medyasından Marca, turnuvanın en iyi çıkış yapan ilk 11'inde 3 Türk futbolcuya da yer verdi.

Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, Marca'nın belirlediği kadroda yer alarak dikkat çekti.

EURO 2024'te Türk damgası! 3 futbolcu en iyi çıkış yapan ilk 11'de yer aldı - 1. Resim

EURO 2024'ÜN ÇIKIŞ YAPAN EN İYİ İLK 11'İ

Verbruggen - Hollanda

Ferdi Kadıoğlu - Türkiye

Hancko - Slovakya

Bijol - Slovenya

Ratiu - Romanya

Aebischer - İsviçre

Reijnders - Hollanda

Arda Güler - Türkiye

Ndoye - İsviçre

Mikautadze - Gürcistan

Barış Alper Yılmaz - Türkiye

Düzenleyen:  - Spor
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