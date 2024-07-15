EURO 2024'te Türk damgası! 3 futbolcu en iyi çıkış yapan ilk 11'de yer aldı
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İspanya'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birçok yıldız adından söz ettirdi. A Milli Takım'dan 3 oyuncu da dikkat çeken isimler arasında nulunuyor. İşte detaylar...
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te İspanya, finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek zafere uzandı.
Çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 kaybeden A Milli Takımımız da ortaya koyduğu performansla adından söz ettirdi.
İspanya medyasından Marca, turnuvanın en iyi çıkış yapan ilk 11'inde 3 Türk futbolcuya da yer verdi.
Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, Marca'nın belirlediği kadroda yer alarak dikkat çekti.
EURO 2024'ÜN ÇIKIŞ YAPAN EN İYİ İLK 11'İ
Verbruggen - Hollanda
Ferdi Kadıoğlu - Türkiye
Hancko - Slovakya
Bijol - Slovenya
Ratiu - Romanya
Aebischer - İsviçre
Reijnders - Hollanda
Arda Güler - Türkiye
Ndoye - İsviçre
Mikautadze - Gürcistan
Barış Alper Yılmaz - Türkiye