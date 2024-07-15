EURO 2024'te Türk damgası! 3 futbolcu en iyi çıkış yapan ilk 11'de yer aldı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 15 Temmuz 2024 18:10 - Güncelleme: 15 Temmuz 2024 18:11 - Güncelleme:

Euro2024, Türkiye, İspanya, Haber

Spor Haberleri

İspanya'nın şampiyonluğu ile sonuçlanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birçok yıldız adından söz ettirdi. A Milli Takım'dan 3 oyuncu da dikkat çeken isimler arasında nulunuyor. İşte detaylar...