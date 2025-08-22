Kanal sahibi istedi, Ahmet Çakar kovuldu! "Hakkım helal değil" diyerek isyan etti

Uzun yıllar hakemlik yaptıktan sonra futbol yorumcusu kimliğiyle adından sıkça söz ettiren Ahmet Çakar ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 63 yaşındaki futbol adamı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görev yaptığı YouTube kanalından ayrıldığını duyurdu.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

X'ten (eski adıyla Twitter) açıklama yapan Ahmet Çakar, YouTube kanalının sahibinin isteği üzerine görevine son verildiğini belirtti.

Eski hakem, "Sevgili arkadaşlar an itibari ile Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.