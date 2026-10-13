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Spor

Kartal uçuşu! Beşiktaş, liderin 1 puan gerisinde ama bazı istatistiklerde zirvede

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Kartal uçuşu! Beşiktaş, liderin 1 puan gerisinde ama bazı istatistiklerde zirvede
Başlık ResmiKartal uçuşu! Beşiktaş, liderin 1 puan gerisinde ama bazı istatistiklerde zirvede

Özellikle iç sahada farklı olan siyah beyazlılar, dört büyükler arasında topa sahip olma, pas yüzdesi, başarılı pas, hava topu kazanma yüzdesi ve maç başına korner sayısında lider durumda.

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Murad Tamer
MURAD TAMER

Kara Kartal yüksek uçmaya devam ediyor… Bu sezon ligde iç sahada oynadığı 4 maçı da kazanan siyah beyazlılar, lig özelinde dört büyüklere göre bazı kulvarlarda başı çekiyor. Lider G.Saray’ın 1 puan gerisinde bulunan Italiano’nun takımı topa daha fazla sahip oluyor. Bu oran yüzde 60’ın üzerine çıkarken maç başı pas ortalamasında da (459) rakiplerine fark atıyor. İç sahadaki 4 maçını da kazanarak bu alanda Amed ile aynı durumda olan Beşiktaş’ın attığı 16 golün 12’sinin de iç sahada kaydedilmesi dikkati çekiyor.

HERKES MUTLU

Ligde 15 puan toplayan siyah beyazlılarda topa sahip olma oranı hiçbir maçta yüzde 50’nin altına düşmezken tüm maçlarda rakip kaleye atılan şutlarda çift hanelere ulaşıldı. En fazla şut, 21’er kezle 3-0’lık Erzurumspor ve 3-2 mağlup olunan Amed deplasmanında geldi. Rakamlarda zirve yapan maç, iç sahadaki Erzurum mücadelesiydi. Başarılı pas sayısında 626’yı bulan Beşiktaş, pas isabetinde de yüzde 91’e ulaştı. Şu anki tabloya göre Kartal’da yönetim de taraftar da hakemlerin yönetimi dışında takımın sergilediği performanstan mutlu.

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SIRA AVRUPA'DA

Siyah beyazlıların ligde üst üste 4 maçta attığı gollerle tarihe geçen golcülerinden Dusan Vlahovic, Avrupa’da henüz siftah yapamadı. Zalgiris maçları ile Marsilya mücadelesinde forma giyen Sırp forvetten Hoffenheim deplasmanında da tabelaya katkı yapması bekleniyor.

ÖRNEK KAPTAN!

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, farkını ortaya koyuyor… Çorum FK maçında penaltıyı Dusan Vlahovic’e bırakan ve siftah yapmasını sağlayan Orkun, Kocaelispor mücadelesinde de ilk penaltıcı olmasına rağmen Sırp forvetin serisine devam etmesi için penaltıyı ona bıraktı.

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