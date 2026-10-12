ÖZEL│Emrecan Terzi’den Beşiktaş itirafı: Gerçekten hak ettiğim zaman geri döneceğim

Beşiktaş’tan Iğdır FK’ya transfer olan Emrecan Terzi, Türkiye Gazetesi’ne konuştu. Siyah-beyazlı takıma dönme hedefini, unutamadığı Lugano maçını ve Ole Gunnar Solskjaer’le yaşadığı diyaloğu anlatan 22 yaşındaki sol bek, Semih Kılıçsoy’a da destek verdi.

Özetle Kaydet a- | +A

Beşiktaş altyapısında yetişen ve A takımda Türkiye Kupası ile Süper Kupa sevinci yaşayan Emrecan Terzi, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Sezon başında Iğdır FK ile iki yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcu, düzenli forma giymek ve kendisini geliştirmek istediğini söyledi.

“BEŞİKTAŞ’A KIRGINLIĞIM YOK”

Beşiktaş’tan ayrılma kararında oynama isteğinin belirleyici olduğunu anlatan Terzi, “Futbol oynamayı çok seviyorum; artık sahada olmam ve kendimi ispat etmem gerektiğini düşündüm” dedi.

Siyah-beyazlı kulübün hayatındaki yerinin değişmeyeceğini vurgulayan genç sol bek, “Beşiktaş’a herhangi bir kırgınlığım yok, orası benim yuvam” ifadelerini kullandı.

Iğdır FK’nın tesislerinden ve takım içindeki ortamdan memnun olduğunu belirten Terzi, sakatlığını atlattığını ve yeniden forma giymek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Emrecan Terzi, Beşiktaş formasını Süper Lig’de ilk defa Socak 2024'te Kasımpaşa maçında sırtına geçirdi.

DEDESİNİN SON İSTEĞİ YÜREĞİNDE KALDI

Terzi’nin Beşiktaş kariyerindeki en özel anlardan biri, 2023’te Lugano karşısında attığı goldü. Ancak o maçın öncesinde büyük bir acı yaşamıştı. Kendisini U19 takımında izleyen dedesinin, “Maçını izledim, çok mutluyum ama ölmeden önce A takıma çıktığını bir kere görsem...” dediğini aktaran Terzi, Lugano maçı için kadroya alındığı haberini dedesinin vefatının ardından aldığını anlattı.

Yaşadığı üzüntünün ardından sahaya çıkıp gol atan genç futbolcu, o anları “Tonlarca para verseniz bile asla elde edemeyeceğiniz bir duyguydu” sözleriyle tarif etti.

SOLSKJAER’İN SÖZLERİNİ UNUTAMADI

Sakatlıktan döndükten sonra Hatayspor maçında şans bulup asist yapan Terzi, Fenerbahçe derbisi öncesinde Ole Gunnar Solskjaer ile arasında geçen konuşmayı da paylaştı:

Bana gelip, ‘Normalde hocalar genç oyuncuları oynatır ve iyi oynamalarına rağmen yeniden yedek kulübesine gönderir ama ben senden çok etkilendim. Fenerbahçe maçına seninle başlayacağım’ demişti. Maç günü gelene kadar heyecandan zar zor yemek yedim.

Beşiktaş’ın Kadıköy’de 1-0 kazandığı karşılaşmada 62 dakika sahada kalan Terzi, derbide forma giymenin kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Ole Gunnar Solskjaer

“HAK ETTİĞİM ZAMAN DÖNMEYİ HEDEFLİYORUM”

Beşiktaş’ta lig şampiyonluğu yaşayamamanın içinde ukde kaldığını belirten Terzi, geri dönüş için önce yeterli tecrübeye ulaşmak istediğini vurguladı:

Beşiktaş’a bir gün dönmeyi çok istiyorum ama bunun hemen gerçekleşmesi taraftarı değilim. Oraya gerçekten hak ettiğim zaman dönmeyi hedefliyorum.

SEMİH KILIÇSOY’A DESTEK

Eski takım arkadaşı Semih Kılıçsoy hakkındaki eleştirileri de değerlendiren Terzi, genç forvetin yeniden çıkış yakalayacağına inandığını söyledi:

Semih’in beraber oynadığım en yetenekli forvet olduğunu düşünüyorum. İnsanların formsuz ve kafasına bazı şeyleri taktığı dönemleri olabilir. Ama bu durum Semih’in yeteneğiyle ilgili olarak bende asla şüphe uyandırmıyor.

Semih Kılıçsoy

HEDEFİ A MİLLİ TAKIM

Gelişimi için farklı oyuncuları takip ettiğini anlatan Terzi, Marc Cucurella’nın savunmasını analiz ettiğini, olmak istediği futbolcu tarzı olarak ise Theo Hernandez’i örnek gösterdiğini belirtti.

Kariyer hedeflerinden birinin A Millî Takım olduğunu söyleyen genç sol bek, Montella’nın kendisini millî takım antrenmanına davet ettiği günü unutamadığını dile getirdi:

Açıkçası oraya gittiğimde, o antrenmana çıktığımda, ağabeylerle beraber o sahayı paylaştığımda ‘Neden olmasın?’ diyorsun.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Orkun Kökçü'den galibiyet sonrası öz eleştiri

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala