Orkun Kökçü'den galibiyet sonrası öz eleştiri

Beşiktaşlı futbolcular Orkun Kökçü, Tiago Djalo ve Dusan Vlahovic, Kocaelispor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. Milli ara sonrası çıkılan maçların zorluğuna dikkat çeken Orkun, oyun olarak iyi olmadıklarını ancak uzun lig maratonunda 3 puanın önemli olduğunu söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta oyuncular Orkun Kökçü, Tiago Djalo ve Dusan Vlahovic, mücadele sonrası konuştu.

"OYUNUMUZ İYİ DEĞİLDİ"

Kazanmalarına karşın iyi bir oyun ortaya koymadıklarını söyleyen Orkun Kökçü, "3 puan için mutluyuz milli ara sonrası. Milli arada takımdan uzak kalınca dengeler bozulabilir. Rakiplerimiz hata yapmadı, bizim de hata lüksümüz yoktu. Bizden çok oyuncu gitti milli takımlara. Yorgunluk da vardı. Oyunumuz iyi değildi bence. Daha iyi performans gösterebilirdik. Lig uzun bir maraton ve 3 puan önemli. Daha fazla çalışıp yine eski ritmimizi yakalayıp ligde böyle devam etmek istiyoruz. Önümüzde önemli bir Avrupa maçı var." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE YÜZ DEĞİLİM"

Sakatlık sonrası henüz tam hazır olmadığını kaydeden Orkun, "Yüzde yüz değilim. Sakatlığımda bir sorun yok ama istediğim ritimde değilim. Bunu maç içinde hissettim. Milli arada hiç çalışmadan İtalya maçına çıktım, ayrıldım ve tedaviye devam ettim. Bu maça da 3 antrenmanla çıktım. Benim için şu an dakika yapmak, maç oynamak önemli. Maç güzeldi, daha iyi oynayabilirdim. Daha fazla oynayarak eski seviyeme geleceğim. 3 puan ve gol güzeldi." dedi.

Tiago Djalo (solda)

"KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"

Zorlu bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Tiago Djalo, "Kendimi iyi hissediyorum. Zor ve iyi bir maçtı. Kalitemizi gösterdik. Son bölümü daha iyi yönetebilirdik, toplu ve topsuz daha iyi oynayabilirdik. Bugün kazandık ve en önemlisi buydu. Bizler profesyoneliz, hazır olmalıyız, kararları biz vermiyoruz ama elimizden geleni yapmalıyız. Maçlar kazanmalıyız. Bu bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Orkun Kökçü'den galibiyet sonrası öz eleştiri

"BU REKOR ORKUN'UN"

İlk 11'de çıktığı ilk 4 haftada fileleri sarsarak rekora imza atan Dusan Vlahovic, "Çok zor bir maçtı. Sezon başından beri sadece 4 gol yiyen, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adım adım gitmeliyiz. Sonuçtan ötürü mutluyuz. Rekor için Orkun'un adını yazın. O rekor Orkun'un, benim değil. Orkun'a çok minnettarım. Ben ona, o bana gol konusunda yardımcı oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum ama rekor Orkun'undur!" sözleriyle galibiyeti değerlendirdi.

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