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Serdal Adalı'dan olay boks çıkışı: "Tokatın, yumruğun kararını onlar versin"

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Serdal Adalı'dan olay boks çıkışı:
Başlık ResmiSerdal Adalı'dan olay boks çıkışı: "Tokatın, yumruğun kararını onlar versin"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor maçında Dusan Vlahovic'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon hakkında konuştu.

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Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 yendiği maçın ardından her iki takım da hakem kararlarına tepki gösterdi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Dusan Vlahovic ile Emir Ortakaya arasında yaşanan pozisyonla ilgili olarak büyük tepki gösterdi.

"MAÇLARDA ONDAN YARDIM ALACAĞIZ"

Rakip oyuncunun Vlahovic'e tokat attığını söyleyen Adalı, "Bizim şimdiki yönetim kurulumuzda boks federasyonundan Aslan Küçükemre var. Maçlarda ondan yardım alacağız. En azından maçlarda yediğimiz tokadın, yumruğun kararını onlar versin." diye konuştu.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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