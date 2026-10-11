Kocaelispor'da hakem isyanı: "Penaltı ve kırmızı kart olmalıydı"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilen Kocaelispor'da futbolcular, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönetimine tepki gösterdi.

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Tüpraş Stadı'nda oynanan maçın ardından kaptan Tayfur Bingöl, kaleci Serhat Öztaşdelen ve forvet Metehan Altunbaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Körfez ekibinin oyuncuları, maçın ikinci yarısında Kocaelisporlu Metehan Altunbaş ile Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel arasında yaşanan pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini savundu.

Sözlerine teknik direktör Selçuk İnan'a teşekkür ederek başlayan Tayfur Bingöl, "Bizi bu maça çok iyi hazırladı. Sahada Beşiktaş'a hiç alan vermedik. Oyunu sıkıştırdık. Takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Benim bir penaltı pozisyonum var. Beşiktaşlı arkadaşlarımla da konuştuğumda penaltı olmadığını söylediler. İkili mücadelelerde sağlık kararlar verilmesi gerekiyor. İnsan hata yapabilir. Biz de hata yapıyoruz. Bu tarz pozisyonların daha sağlıklı çözümlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kocaelispor taraftarından övgüyle söz eden Tayfur, "Bizim adımıza puan kaybı yaşadığımız bir maç oldu fakat gelecek adına umut veren bir oyun ortaya koyduk. Maça gelen tüm Kocaelispor taraftarına teşekkür ediyoruz. Hiçbir deplasmanda bizi yalnız bırakmıyorlar. Herkese başarılar." ifadelerini kullandı.

SERHAT ÖZTAŞDELEN: "TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE MUHTEŞEMDİK"

Yeşil-siyahlı file bekçisi Serhat Öztaşdelen ise pozisyonla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konu hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ne söyleyebilirim ki? Biz o kadar emek veriyoruz. Siz de gördünüz, sahada muhteşem bir Kocaelispor vardı. Taraftarımızla birlikte muhteşemdik. Her şey inanılmaz iyi geçti. Ama istediğimiz skoru bulamadık. Penaltı pozisyonuyla ilgili ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Pozisyonu adil bir şekilde izleyen herkes verilmesi gereken kararın ne olması gerektiğini anlar. Kaleciler artık topu değil, ayağı tutacak. Böyle mi oluyor?"

Beşiktaş - Kocaelispor

METEHAN ALTUNBAŞ: "KIRMIZI KART VE PENALTI NET BİR ŞEKİLDE GÖZÜKÜYOR"

Kocaelispor'un forveti Metehan Altunbaş da Nübel ile yaşadığı pozisyonun penaltı olduğunu savundu.

Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Metehan, "Bu statta kora kor, dişe diş bir mücadele verdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradan puanla da dönebilirdik. Bu mücadeleyi de gösterdik. Pozisyonu izliyorum izliyorum açıkçası anlam veremiyorum. Ne düşünüldü, ne görüldü ben anlamadım. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Çok net bir şekilde pozisyonda ne olduğu belli oluyor. Gerektiği gibi izlenilseydi, kırmızı kart ve penaltı net bir şekilde gözüküyor. Ben fazla bir şey konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Deplasmanda kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür eden 23 yaşındaki golcü oyuncu, "Takım arkadaşlarımla, taraftarlarımızla gurur duyuyorum. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Vicdanımız rahat olsun, gerekli mücadeleyi gösterdik. Gerisini sizlere bırakıyorum." diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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