Selçuk İnan'dan hakem isyanı: "Hakkımız yendi"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi. Oyuncularının iyi bir mücadele sergilediğini ancak haklarını koruyamadıklarını belirten İnan, "Oyuncularım sahada haklarını verdiler ama ben hocaları olarak dışarıda haklarını koruyamadım. Hakemler bugün iyi niyetli değildi." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Kocaelispor'da Teknik Direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"ONLARDAN ÖZÜR DİLEDİM"

İyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Selçuk İnan, "Aslında buraya gelirken henüz sakinleşmedim. Oyunla ilgili teknik olarak konuşmak istemiyorum. Bu sahanın içinden gelmiş biri olarak böyle bir mücadele, oyun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ama.... İçeride oyuncularımla konuştum. Oyuncularım sahada haklarını verdiler ama ben hocaları olarak dışarıda haklarını koruyamadım. Onlardan özür diledim. İyi niyetli olmayan insanlarla hak peşinden koşmak kolay değil. Bizden sürekli saygı olmamız, sakin olmamız, susmamız bekleniyor. Hepsini hakaret etmeden yapmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Selçuk inan

"HAKEMLER BUGÜN İYİ NİYETLİ DEĞİLDİ"

Hakem kararlarını eleştiren ve haklarının yendiğini kaydeden İnan, "Yaptık ama bir şeyleri hissettiğiniz zaman, hakkınızın yendiğini, bir şeyinizin çalındığını görünce hangimiz isyan etmiyor! Bunları açık yüreklilikle söylüyorum. Hakemler bugün iyi niyetli değildi. Bunun Beşiktaş ile ilgisi yok. Benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığı ve endişe günü oldu. Ne olursa olsun oyuncularımızı sahada verdiği mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarını oluşturdukları muhteşem atmosfer nedeniyle tebrik ediyorum. Hakemi de.... Size havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

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