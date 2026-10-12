Galatasaray’ın eski futbolcularından Bülent Akın, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile oynayacağı dev maç öncesinde Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Şimdilerde Santa Lucia FC takımını çalıştıran Akın, Okan Buruk’un başarısından Victor Osimhen’in kritik rolüne, hakem faktöründen tribün baskısına kadar zorlu randevuyla ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 2001 yılında Camp Nou’daki 2-2’lik maça dair anılarını da anlattı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında salı günü İspanyol devi Barcelona'yı RAMS Park'ta konuk edecek. Devler ligine Sporting mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar, taraftarının da güçlü desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. 2000-2002 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten ve bir Süper Lig ile bir UEFA Süper Kupa sevinci yaşayan eski futbolcu ve teknik adam Bülent Akın, bu kritik randevu öncesi Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunarak karşılaşmanın favorisini açıkladı.

“BARÇA HİÇBİR TAKIMA BENZEMEZ”

Sözlerine 2001 yılında Barcelona ile oynadıkları maça değinerek başlayan Akın, “Camp Nou’nun atmosferi hiçbir yere, başka hiçbir kulübe benzemez. Bir de bizim karşılaştığımız kadro, şu anki kadroya kıyasla belki de çok daha iyi bir kadroydu. Barcelona’da Rivaldo, Puyol, Overmars ve Kluivert gibi oyuncular vardı. Zaten Şampiyonlar Ligi başlı başına inanılmaz ve farklı bir atmosferdir; ama Barcelona dediğin zaman futbolda ona karşı oynamak her zaman bir futbolcu veya teknik adam için ayrıcalıktır. Bunlar ciddi markalar ve köklü futbol kültürü olan kulüpler.” dedi.

ÖZEL | G.Saray’ın eski yıldızı Bülent Akın, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Barcelona maçı ayrıcalıktır

“BEYAZ MENDİL SALLADILAR”

2-2’lik karşılaşmayla ilgili detaylardan bahseden Akın, “Skoru 2-0 yaptığımızda taraftarların tepkisini hatırlıyorum; beyaz mendil çıkarıp sallamaya başladılar. Bu şekilde öne geçmemiz tabii ki onlar için bir şoktu ama bizim için gayet normal bir durumdu. Maçın hakemi Markus Merk’ti. Devre arasında hocamız bize çok fazla teknik-taktik anlatım yapmadan, hakemle ilgili ciddi uyarılarda bulundu. Ona dikkat etmemiz gerektiğini ve kart göstermek için fırsat kollayabileceğini söyledi. Barcelona, UEFA nezdinde ağırlığı olan bir kulüptü; Mircea Lucescu ise tecrübeli bir teknik direktördü. Nitekim hocamızın dediği gibi oldu ve hakem haksız yere kırmızı kart verdi. Normalde oradan rahatlıkla 3 puanla dönerdik.” ifadelerini kullandı.

“TAKIMLARI ÇOK İYİ İŞLİYOR”

La Liga devinin yeni sezondaki kadro yapısından bahseden 48 yaşındaki çalıştırıcı, “Sürekli ilk 11'de yer alan Raphinha gibi yetenekli bir oyuncunun sahada olmaması elbette bir artı. Yine de Galatasaray buna güvenerek konsantrasyonunu kaybetmemeli; kendi oyununu ve kalitesini sahaya yansıtmalı. Galatasaray’ın büyüklüğü de bunu gerektirir. Zor bir maç olacaktır. Barcelona’nın bu sezon henüz mağlubiyeti yok ve çok iyi işleyen bir takıma sahipler. Teknik direktörleri de takımdaki 3. senesine giriyor. Galatasaray gerçekten çok ciddi bir rakiple karşılaşacak.” sözlerini sarf etti.

“BÖYLE ATMOSFERE ALIŞKINLAR”

Taraftarımıza bu zorlu randevuda büyük iş düştüğünü vurgulayan tecrübeli antrenör, şöyle devam etti:

Barcelona, nasıl bir taraftara sahip olduğumuzu çok iyi biliyor. Yine de bu tarz oyuncuları taraftar üzerinden baskı altına almak zor, hatta imkânsız. Çünkü Barcelona gibi kulüpler her hafta 60-70 bin kişinin önünde oynuyor ve bu atmosferlere alışkınlar; aksine böyle ortamlarda oynamaktan keyif alırlar. Ayrıca kadrolarındaki oyuncuların çoğu milli takım seviyesinde, Dünya Kupası tecrübesi olan isimler. Bu nedenle taraftarımızın asıl etkisi, kendi oyuncularımızı itici bir güçle desteklemek ve hakem üzerinde baskı oluşturmak olacaktır.

“FİNAL OYNAMAYA GAYRET ETMELİLER”

Teknik direktör Okan Buruk’un takım yönetimini ve son dönemdeki başarılarını değerlendiren teknik adam, “Okan Buruk’un imzasını taşıyan çok büyük bir başarı var ortada. Bazı kesimler bunu küçümsemek istese de elde edilen başarı yadsınamaz. Ayrıca geçen sezon Avrupa’da kariyerinin en iyi derecesine imza atan bir Okan Buruk izledik. Başarısının üzerine koyarak ilerlemeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde daha üst seviyelere ulaşmak için takımın ve tüm camianın kenetlenmesi, hedeflerini bu doğrultuda koyması gerekiyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde bu tarz güçlü rakiplere karşı oynamaya alışkın bir kulüp. Türkiye’de bunu başarmış tek camia da yine Galatasaray'dır. Esas hedeflerinin ne olduğu geçen sezondan zaten belli oldu. Bu aşamadan sonra artık final oynama gayreti içinde olmaları gerekir.” şeklinde konuştu.

ÖZEL | G.Saray’ın eski yıldızı Bülent Akın, Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Barcelona maçı ayrıcalıktır

“TEMELDE NET BİR FELSEFESİ VAR”

Sarı-kırmızılıların geçen yıllarda sahasında Avrupa devlerini yendiği mücadelelerden bahseden Bülent Akın, “Galatasaray’ın içeride oynadığı ve galip geldiği Tottenham, Liverpool ve Juventus maçlarına bakacak olursak, takım olarak sahaya yoğun bir enerji ve istek koyarak bu galibiyetleri aldığını görebiliriz. Galatasaray’ın temelinde, Fatih Hoca’nın oluşturduğu prese dayalı baskılı oyun ve topu kazandığında oyuna yön veren net bir felsefe var. Barcelona karşısında da bunu tekrarlamaları lazım ve tekrarlayacaklardır.” tespitinde bulundu.

“DÜNYADA İKİNCİ BİR OSIMHEN YOK”

Galatasaray’ın en önemli kozlarından biri olan Osimhen hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

Osimhen, şu an Galatasaray için çok önemli bir futbolcu. Dünyada ikinci bir Osimhen yok; son derece enerjik ve istekli bir isim. Varlığı da yokluğu da Galatasaray için büyük fark oluşturuyor, bunu zaten herkes görüyor. Onun için adeta 'takımın yarısı' diyebiliriz. Maçta önde presi başlatan, hava toplarında üstünlük kuran bir Osimhen bekliyoruz. Rakip defansı inanılmaz düzeyde yıpratıyor ve kaleciye kadar baskı yapıyor. Her santrfor bu görevleri yerine getiremez. Bu özellikleri Barcelona’yı da zorlayacaktır; nitekim kendisi, rakiplerin savunmakta en çok zorlandığı oyuncuların başında geliyor.

“BİZ GALATASARAY’IZ!”

Karşılaşmadaki favori olabilecek ekibe dikkat çeken Akın, son olarak şunları söyledi:

Barcelona’yı iyi tanımak gerekir; neticede futbol kültürü olan bir takım. Fakat biz de Galatasaray'ız. Galatasaray hep öncü bir kulüp olmuştur ve bazı tabuları kırmıştır. Özellikle büyük takımlara karşı yaşadığımız 'biz yapamayız, biz kazanamayız' kompleksini bu sayede aşmıştır. Barcelona, yakaladığı galibiyet serisi nedeniyle avantajlı konumda gözüküyor. Ön hattaki oyuncuları, orta sahadaki Pedri gibi isimleri ve Raphinha olmasa da Yamal gibi çok sayıda özel yıldıza sahipler. Barcelona yüzde 51 oranında avantajlı görünse de biz Galatasaray olarak oyunun hakkını vermeliyiz.

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