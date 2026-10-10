Galatasaray-Barcelona maçı biletleri satışta: Fiyatlar açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında 13 Ekim Salı günü İspanyol devi Barcelona'yı konuk edeceği mücadelenin öncelikli bilet satışları başladı. RAMS Park'taki müsabakanın en ucuz bileti 2 bin 800 TL, en pahalı bileti ise 75 bin TL olarak açıklandı.

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Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre; RAMS Park'ta 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak Galatasaray-Barcelona karşılaşmanın öncelikli biletleri, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine satışa çıkarıldı.

Müsabakanın genel bilet satışı 11 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden başlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi.

Galatasaray-Barcelona mücadelesinin bilet fiyatları şöyle:

Premium: 75 bin TL

Delux: 70 bin TL

Lux: 67 bin 500 TL

Classic: 65 bin TL

1. Kategori: 50 bin TL

2. Kategori: 45 bin TL

3. Kategori: 40 bin TL

4. Kategori: 35 bin TL

5. Kategori: 30 bin TL

6. Kategori: 25 bin TL

7. Kategori: 22 bin 500 TL

8. Kategori: 15 bin TL

9. Kategori: 13 bin TL

10. Kategori: 3 bin 500 TL

11. Kategori: 2 bin 800 TL

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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