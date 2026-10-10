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Nihat Kahveci'den canlı yayında Rafael Leao iddiası: Bunu ben öğretemem!

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Nihat Kahveci'den canlı yayında Rafael Leao iddiası: Bunu ben öğretemem!
Başlık ResmiNihat Kahveci'den canlı yayında Rafael Leao iddiası: Bunu ben öğretemem!

Eski futbolcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Portekizli yıldız Rafael Leao'nun performansını değerlendirdi ve dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray, Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'yı Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina'nın golleriyle 3-1 yendi. Nihat Kahveci, 4 golün yanı sıra Lucas Torreira'nın 65'inci dakikada kırmızı kart gördüğü karşılaşmayı yorumladı.

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Başlık ResmiRafael Leao, Kasımpaşa maçında 67'nci dakikada yerini Eren Elmalı'ya bıraktı.
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"BUNU YAPTIĞIN AN 2 GOL, 1 ASİST OLUR "

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, "Sağ bek oynayan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına 11 defa girmiş. Leao çizgide çok etkili. Rakip ceza sahasında 3 defa topla buluşmuş. Bunu 11 yaptığın an, Leao'ya 1 asist, 2 gol yazarsın. Anlatmak istediğim buydu. Topla buluşma çok az. Yunus Akgün kenardan geliyor, Barış bindirmiş ya da Batrakov ortaya kaymış. Leao hâlâ çizgide, içeri girmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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"67 DAKİKADA 3 DEFA CEZA SAHASINA GİRMİŞ"

Sarı-kırmızılı takımın Portekizli oyuncusu Leao'nun performansına ayrı parantez açan Kahveci, "Bunu Leao'ya ben öğretemem yani! Onun seviyesi, kalitesi... Galatasaray kaç defa ceza sahasına girmiş, sol ön oynayan Leao ise 67 dakikada 3 defa. Bu az bir rakam. Ne kadar ceza sahasının içine girse... Tiki takaları da iyi biliyor. Kullan Osimhen'i, kullan Deniz'i ceza sahası içinde" açıklamasında bulundu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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