Lucas Torreira, Galatasaray kariyerinde bir ilki yaşadı
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi. Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, 65'inci dakikada VAR (Video Yardımcı Hakem) uyarısıyla direkt kırmızı kart gördü.
Galatasaray'ın RAMS Park'ta oynadığı Kasımpaşa mücadelesinin 63'üncü dakikasında savunma arkasına atılan topa hareketlenen Lucas Torreira, meşin yuvarlağı Adrian Benedyczak'tan kurtardı. Baskıya gelen Thiemoko Diarra, topu kaparak rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı.
SÜPER LİG'DE İLK KIRMIZI KART
Hakem Halil Umut Meler, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle Uruguaylı orta saha oyuncusuna sarı kart gösterdi. VAR'daki Gustavo Fernandes Correia'nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Meler, sarı kartı iptal edip bariz gol şansını engelediği gerekçesiyle Torreira'ya kırmızı kart çıkardı.
Galatasaray formasıyla daha önce tek kırmızı kartını UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde gören 30 yaşındaki yıldız, ilk defa bir Süper Lig maçında oyundan atıldı.