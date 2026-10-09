Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu: Okan Buruk'tan Osimhen kararı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla ikinci sırada yer aldı. Ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla 8. sırada girdi. Mücadele öncesinde takımların 11'leri belli oldu.

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Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa'yı konuk ediyor. RAMS Park'taki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz.

Kasımpaşa (muhtemel): Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie, Ayberk, Mendes, Kerem, Rafferty, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak.

OSIMHEN YEDEK BAŞLIYOR

Sarı kırmızılılarda sakatlığını atlatan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla ikinci sırada yer aldı. "Cimbom" bu müsabakalarda 13 kez ağları sarsarken, 10 golü kalesinde gördü.

Ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla 8. sırada girdi.

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle direkt kırmızı kartla cezalandırılan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men edilen Ugochukwu, karşılaşmada görev alamayacak.

Öte yandan bu haftaki idmanların bir kısmına katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina ile bireysel çalışmalara başlayan Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak.

OKAN BURUK, TAKIMIN BAŞINDA GÖREV ALAMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak.

Son Trabzonspor karşılaşmasında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi maçtan men edilen Buruk, takımının başında yer alamayacak.

LİGDE SON 38 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 38 maçta mağlubiyet görmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI KASIMPAŞA

Kasımpaşa, ilk 6 hafta itibarıyla Süper Lig'deki tek namağlup takım konumunda bulunuyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile sezona iyi bir giriş yapan İstanbul ekibi, ilk 6 maçında Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa, ligde Arca Çorum FK ile Gençlerbirliği'ni de mağlup etmeyi başardı.

Lacivert-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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