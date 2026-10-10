Galatasaray'ın penaltı beklentisi ve kırmızı kartı yorumladılar: "Trio"da 3 hakem de aynı görüşte

Galatasaray, 30 dakika 10 kişi mücadele ettiği maçta Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Hakem Halil Umut Meler'in kararları, karşılaşma sonunda çok tartışıldı. Yayıncı kuruluşta ekranlara gelen "Trio" programında eski hakemler Aleks Taşçıoğlu, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, zorlu mücadelede çalınan düdükleri yorumladı.

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Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray, son yarım saatinde bir kişi eksik mücadele ettiği Kasımpaşa karşısında 3-1'lik skorla 3 puanın sahibi oldu. "Trio" ekibi Aleks Taşçıoğlu, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel, hakem Halil Umut Meler'in kararlarını değerlendirdi.

Galatasaray'da iyileşen Mario Lemina ve Victor Osimhen, son bölümde forma giydi.

Dk. 28: Kerem Demirbay'ın Yunus Akgün'e faulünde sarı kart kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Arkadan bir açıdan izliyor hakem. Kerem Demirbay inanılmaz riskli bir müdahalede bulunuyor. Kramponun tabanı oturmuyor. Eğer diz sert şekilde olsa ve müdahale otursa... Etki ve yoğunluk yok. Sarı kart sınırında kalmış. Hakem doğru karar vermiş.

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Aleks Taşçıoğlu: Kasımpaşa'da Kerem Demirbay çok riskli gelmiş. Orada güç transferi tam olarak kalmamış, Yunus'a müdahalesi sürtme şeklinde gerçekleşmiş. Geçen hafta Trabzonspor-Galatasaray mücadelesindeki gibi olmuş olsa kırmızı olurdu fakat burada sıyırma var. Sarı kart kararı doğru ama riskli bir müdahale.

Seçim Demirel: Ayak tam otursa zaten hiç tartışmayız, konuşmayız bile. Sıyırarak geçmiş, yoksa çok açık bir kırmızı kart olurdu.

Dk. 49 Ayberk Karapo'nun Yunus Akgün'e müdahalesi var mı, devem kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Kasımpaşalı oyuncunun geriye döndükten sonra bir genişleme yapmıyor. Ayberk geriye döndüğü anda arkadan gelen Yunus'un dizi geliyor. Devam kararı son derece doğru.

Aleks Taşçıoğlu: Yunus burada topu kurtarmış. Ayberk çabukluğunu gösteriyor ve topla oyuncu arasına pozisyon almış. Yunus'u engelleyecek bir müdahalesi olduğunu düşünmüyorum. Devam kararı bence de doğru.

Seçim Demirel: Bu tamamen bir ikili mücadele. Her iki oyuncunun niyeti de topla oynamak. Kasımpaşalı oyuncu dönmek için ayağını koyduğunda arkadaki oyuncuyla bire temas gerçekleşiyor. Dolayısıyla devam kararı doğru.

Halil Umut Meler

Dk. 63 Lucas Torreira'ya verilen kırmızı kartta karar doğru mu?

Aleks Taşçıoğlu: İlk temasta Abdülkerim Bardakcı'ya faul olduğunu düşünmüyorum. Halil Umut Meler pozişyona hakim, devam ettiriyor. Sonrasında ise ilk temas önemli, burada bariz gol şansının tüm kriterleri var. VAR müdahalesi doğru, kırmızı kart kararı doğru.

Lucas Torreira, Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

Bülent Yıldırım: Hakemin sarı kart kararını anlıyorum. Çünkü Torreira burada iki hamle yapıyor, ikincisini gören hakem kadrajda Barış Alper Yılmaz'ı görüyor, rakip oyuncunun kademeye gireceğini düşünüp sarı kart görüyor. Ekran başında bizim gibi izleyen video hakem ise Torreira'nın sol diziyle yaptığı ilk hamleyi görüyor, ilk faul esnasında ise bütün kriterlere baktığınızda bariz gol şansını görüyor, müdahil oluyor. İki ihlal vardı, ilkinde bariz gol kriterlerinin hepsi oluşmuştu. Kırmızı kart kararı yüzde 100 doğru, VAR müdahalesi doğru.

Seçim Demirel: Öncesinde Abdülkerim Bardakcı'ya bir faul olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Zaten oyuncu itilmesine rağmen öne doğru değil geriye doğru düşüyor. Sübjektif olan bu kararı destekliyorum. VAR müdahalesi ve çıkan kırmızı kart son derece doğru çünkü bütün bariz gol şansı kriterleri oluşmuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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