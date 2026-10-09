Galatasaraylı futbolculardan Barcelona sözleri: "Zafer istiyoruz"

Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Ismael Jakobs, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray'da oyuncular Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Ismael Jakobs, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BU MAÇI KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUM"

Karşılaşmada sağ bek olarak görev yapan ve takımının ikinci golünü atan Barış Alper, "Mutluyuz, milli aradan sonra yoğun bir fikstür içerisindeyiz, kolay değil. Kasımpaşa'yı da tebrik ederim, iyi mücadele ettiler. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu maçı kazanacağımıza inanıyordum. Golü beni atmam önemli değil. Mutluyuz, yola devam edeceğiz." diye konuştu.

"TARAFTARLAR BENİM AİLEM"

Maçın ardından taraftarın sevgi gösterisi hakkında konuşan Barış Alper, "Taraftarlar, benim ailem. Aile içinde ufak problemler olabiliyor. Sosyal medyada yansıma olarak beni gösterebiliyorlar. Ben iyi insan olmak istiyorum ve onlar da bunu biliyorlar ve bu yanımı seviyorlar. Zaman zaman formum düşüyor, hep iyi performans göstermek isterim ama olmuyor. Onlara her zaman iyi bir Barış Alper Yılmaz göstermek istiyorum. Benimle aralarında çok farklı bir bağ var. Onları hep mutlu edeceğim ve inşallah bunu hep hep yapacağım." dedi.

Barış Alper Yılmaz

"BARCELONA MAÇINDA ZAFER İSTİYORUZ"

Kırmızı karttan sonra büyük takım reaksiyonu gösterdiklerini kaydeden Yunus Akgün, Barcelona maçında kazanmak istediklerini belirterek "Takım arkadaşlarımı kutlarım, milli takım dönüşleri kolay olmuyor. Uzun süre uçuş yapan arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ederim. Kırmızı karttan sonra büyük takım reaksiyonu verdik. Galatasaray takımı bu! Arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi önümüzde büyük maç var, ona hazırlanacağız. Barcelona maçında zafer istiyoruz. İnşallah yeni bir zafer yaşatırız. En iyi şekilde hazırlanıp odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı

"BARCELONA MAÇI ÖNCESİ MÜKEMMEL BİR GALİBİYET OLDU"

Barcelona maçı öncesinde önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Abdülkerim Bardakcı, "Bizim için mükemmel bir galibiyet oldu Barcelona maçı öncesi. Çok iyi hazırlanmıştık zaten. Çok iyi mücadele ettik. 10 kişi kaldıktan sonra herkes daha fazla mücadele etti. Taraftarımızın da müthiş desteğiyle güzel bir galibiyet oldu. Barcelona maçının hazırlıklarına başlayacağız." şeklinde konuştu.

"ÇOK MOTİVE OLACAĞIZ"

Ismael Jakobs ise "Barcelona maçı inanılmaz olacak! Çok motive olacağız. Stat alev alev olacak. Her şey olabilir, karşımızda çok ciddi ve zorlu bir rakip var. Her şeye inanıyoruz ve maça iyi hazırlanacağız." diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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