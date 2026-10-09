İlkay Gündoğan'dan olay sözler: Barcelona cevabı gündem oldu

Galatasaray'da performansı nedeniyle eleştirilen İlkay Gündoğan, Kasımpaşa maçının ardından yöneltilen soruya verdiği cevapla gündem oldu.

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Sarı kırmızılıların Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından İlkay Gündoğan, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM"

Gündoğan, maç sonrasında karma alanda (mixed zone) Barcelona karşılaşmasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap verdi. Bir basın mensubunun "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusunu cevaplayan İlkay Gündoğan, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım" ifadelerini kullandı.

BU SEZON 11 DAKİKA FORMA GİYDİ

Devre arasında ayrılabileceği iddia edilen 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı formayla 2 maçta 11 dakika süre aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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