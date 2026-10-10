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Galatasaray'da ipler kopma noktasında: Sorun var, İlkay tepki gösteriyor

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Galatasaray'da ipler kopma noktasında: Sorun var, İlkay tepki gösteriyor
Başlık ResmiGalatasaray'da ipler kopma noktasında: Sorun var, İlkay tepki gösteriyor

Galatasaray'da İlkay Gündoğan krizi yaşanıyor. Kasımpaşa galibiyeti sonrası "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna "Oynamıyorum ki niye hazır olayım!" cevabını veren deneyimli futbolcu hakkında sarı-kırmızılılarda uzun yıllar futbol oynayan ve yardımcı antrenörlük yapan Tugay Kerimoğlu'ndan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

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Kasımpaşa karşısında 30 dakika 10 kişi mücadele eden Galatasaray, sahasında 3-1 kazandı. Bu sezon 2 maçta sadece 11 dakika sahada kalan İlkay Gündoğan, genç futbolcu Renato Nhaga'nın da süre aldığı RAMS Park'ta oyuna dahil olmadı. TRT Spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, eski takımı Galatasaray'daki İlkay Gündoğan gündemini yorumladı.

İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Başlık Resmiİlkay Gündoğan'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
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"KESİN BİR ŞEY VAR"

Tugay Kerimoğlu, "Teknik direktörler böyle oyuncuları kaybetmek istemez, kesin bir şey var. Bu soru (Barcelona maçına hazır mısın?) sorulup da, koridorlarda bu cevap (Oynamıyorum ki niye hazır olayım!) veriliyorsa orada bir şey vardır. Oyuncu bir şeyin tepkisini veriyor. Ya antrenman performansı ki takım arkadaşlarıyla ilişkilerinin kötü olacağını da zannetmiyorum" dedi.

Tugay Kerimoğlu
Başlık ResmiTugay Kerimoğlu

"10 NUMARAYA BİLE GERK YOKTU"

Eski milli futbolcu, "Bana göre Galatasaray'ın 10 numara almasına da gerek yoktu, elinde vardı ama içerideki problemin ne olduğunu bilmiyoruz. Oranın tek ismi, forması oynaması için her zaman soyunma odasında hazırdı ama ne olduğunu bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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