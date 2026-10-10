İrfan Saraloğlu'ndan Barcelona mesajı: "Taraftarımız galibiyet beklemeli"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 3-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının kendilerine enerji katacağını söyledi. Devler Ligi'ndeki Barça maçı öncesinde moral bulduklarını söyleyen Saraloğlu, "Sırada Barcelona maçı var. Türk milletine layık olmaya çalışacağız. Onların da desteğine, manevi duygularına ihtiyacımız var. Hep birlikte ülke için bir şeyler yapmaya, başarılı olmaya çalışacağız" dedi.

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RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktör Okan Buruk'un kırmızı kart cezası nedeniyle Saraloğlu katıldı.

Güçlü bir rakiple karşılaştıklarını aktaran Saraloğlu, "Kasımpaşa, buraya namağlup geldi. Ligimizin önemli teknik adamlarından birine sahipler. Oyunları var, iyi kadroları var. Ancak biz her zamanki gibi güçlü bir kadroya sahibiz. İyi oyuncularımız ve oyunlarımız var. Bunları kullanarak değerli bir 3 puan aldık. Namağlup takımı yenmek bizim için önemliydi. Milli aradan dönüşte de lige galibiyetle başlamak çok çok önemli. Bu bize hem lig maçlarında hem oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçında bir enerji ve güç katacak." diye konuştu.

SARALOĞLU'NDAN HAKEM ELEŞTİRİSİ

Maçı değerlendiren tecrübeli antrenör, hakem kararlarını da eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda oyunu domine ettik. Pozisyonlarımız ve ceza alanına girişlerimiz sayı olarak çok fazla. Ceza alanında 25-26 defa buluştuk ama doğru yerde buluşamadık veya doğru vuruşu yapamadık. İlk yarıda duran topla ancak 45. dakikada bir gol bulduk. Devreye 1-0 önde girmek bizim için önemliydi. İkinci yarı gerekli uyarıları yaptık. Rakibin biraz daha güçlü ve dirençli olacağını bekliyorduk. Ancak oyuncularımız gösterdikleri performansla kırmızı karta kadar onlara çok fazla şans vermediler. Kırmızı kart öncesi faulü maalesef Video Yardımcı Hakem (VAR) ve hakemimiz es geçti. Bence şiddeti ne olursa olsun hareket eden birine dokunmak onun dengesini bozar. Sizler de bunu günlük hayatınızda yaşıyorsunuzdur. Adım atarken biri dokunursa farklı, dururken farklı olur. Abdülkerim topa doğru giderken orada şiddeti yüksek veya düşük bir itme var. O itmeyi görmesi gerekiyordu. Onun devamında kırmızı kart oldu. Kırmızı kartta da şüpheliyim ama yine hakemlerimize saygı duyuyoruz. Devamında gol yedik. Gol sonrası değişiklik yaptık. Değişiklikler neticeyi verdi. Oyuna giren oyuncularımız, yaptığımız pres ve 11 kişiye karşı oynadığımız oyunla seyircimizin coşkusunu da arkamıza aldık. Yaklaşık 35 dakika eksik olmamıza, şu eksik olan kondisyonumuza rağmen çok iyi oynadık, mücadele ettik. Taraftarımızın da burada çok şiddetli ve coşkulu desteği oldu. Onu da arkamıza alarak ikinci ve üçüncü golü bulduk."

Milli arada tam kadro çalışamadıklarına değinen Saraloğlu, "Milli ara bizi 3 hafta kadar birbirimizden uzaklaştırdı. Takım çalışmasında çok büyük sıkıntılar yaşadık ancak kısa sürede toparlandık. Biz oyuncularımızın kalitesinden, kişiliğinden, karakterlerinden son derece memnunuz. Planlamada bir sıkıntımız yok. Her bölgede yeterli miktarda oyuncumuz var. Singo da çok yakın zamanda takıma katılacak. Milli takımda uzun süre alan oyuncularımızı dinlendirdik. Oyuncularımız son derece kaliteli ve değerli. Hepsine inanıyor ve güveniyoruz. Bu ligi şampiyon tamamlayacak bir ekibimiz var. Sırada Barcelona maçı var. Barcelona maçı farklı bir platform. Umarım sizin de desteğinizi alacağız orada. Daha da güçleneceğiz. Türk milletine layık olmaya çalışacağız. Onların da desteğine, manevi duygularına ihtiyacımız var. Hep birlikte ülke için bir şeyler yapmaya, başarılı olmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu

"FİZİKSEL OLARAK HİÇBİR EKSİĞİMİZ YOK"

İrfan Saraloğlu, maç değerlendirmesindeki, "Eksik olan kondisyonumuza rağmen..." ifadesinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Onu çok eleştirildiğimiz için söyledim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim ama altını çizmem gerekiyordu. Çünkü bizim fiziksel olarak hiçbir eksiğimiz yok. İstatistikler, yapılan araştırmalar bizim Avrupa'da üst düzey bildiğimiz liglerin koşu temposunu, koşu hızını yakaladığımızı gösteriyor. O seviyede bir antrenman dozumuz ve planımız var. Avrupa'yla eş değerde fiziksel departmanımız var. Çok eleştirildiğimiz için altını çizmek istedim. Biz eleştirilecek bir takım değiliz. Saygı duyduğumuz bir işi saygın bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kulaklarımız bazen tıkalı ama bazen de açılmalı, birkaç kelime söylememiz gerekiyor. Çünkü buna ihtiyacımız var. Birlikte olmaya ihtiyacımız var. Sizler basın mensubusunuz, sizlerin desteğine de ihtiyacımız var. Ancak bizim Galatasaray camiasından desteğe daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü onlarla aynı yoldayız. Sizler bugün bizlesiniz, yarın başka bir takımı tutabilirsiniz. Bizim takım tutma gibi bir lüksümüz yok. Biz profesyonelce doğru işleri yapan ve takımın başarısı için 24 saatini harcayan insanlarız. Kondisyoner arkadaşlarımızı, fizik departmanımızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum."

"BARCELONA MAÇINDA TARAFTARIMIZ GALİBİYET BEKLEMELİ"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Saraloğlu, taraftarların Barcelona maçından galibiyet bekleyebileceğini söyledi.

Barcelona maçı için ümitsiz olmadıklarını dile getiren Saraloğlu, "Taraftarımız galibiyet beklemeli. Hiçbir platformda umutsuz değiliz. Biz güçlü bir ekibiz. Barcelona'nın finansal değeri bize göre daha yüksek ama biz de kendi sahamızda oynayacağız. Taraftarımızın bize vereceği enerji ve oyuncularımızın karakteriyle ortaya koyacağımız performans sonucu belirleyecek ama sonuna kadar umut var." dedi.

Barış Alper Yılmaz'ın performansına değinen Saraloğlu, "Barış'ın performansından son derece memnunuz. Her bölgede bize ciddi destek veren bir oyuncu. Sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek, santrfor oynayan, hatta milli takımda santrfor olarak şans verilen bir oyuncu. Bu değerde, kalibredeki bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Onun için çok memnunuz ve mutluyuz. Onun daha iyi şeyler yapacak potansiyeli var çünkü inanılmaz bir gücü var. Ben uzun yıllardır bu meslek içindeyim, fizik gücü bu kadar yüksek çok az oyuncu gördüm. Kendisini eğer yeterli görmez ise -ki görmüyor, çalışmalarına devam ediyor- çok daha iyi performans gösterecektir. Belki Avrupa onun için farklı bir vizyon, farklı bir misyon olabilir. Çok beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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