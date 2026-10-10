Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

İspanyol basını Galatasaray’ın zaferini konuşuyor: Barcelona titriyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İspanyol basını Galatasaray’ın zaferini konuşuyor: Barcelona titriyor
Başlık Resmiİspanyol basını Galatasaray’ın zaferini konuşuyor: Barcelona titriyor

Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında 10 kişiyle aldığı galibiyet İspanyol basınında geniş yankı buldu. AS ve Sport, Barcelona maçı öncesinde Victor Osimhen’in sahalara dönüşünü öne çıkarırken, sarı-kırmızılıların son dakikalarda gelen gollerle kazandığı mücadeleye dikkat çekti.

Kaydet
|

Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında 10 kişiyle aldığı 3-1’lik galibiyet, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde İspanyol basınının gündemine oturdu. AS, Mundo Deportivo ve Sport, sarı-kırmızılıların son dakikalarda gelen gollerle kazandığı mücadeleye geniş yer ayırırken, sakatlığını atlatan Victor Osimhen’in sahalara dönüşüne de dikkat çekti.

İspanyol basını Galatasaray’ın zaferini konuşuyor: Barcelona titriyor
Başlık Resmiİspanyol basını Galatasaray’ın zaferini konuşuyor: Barcelona titriyor

İSPANYOL BASININDA GALATASARAY YANKISI

AS, Galatasaray’ın Lucas Torreira’nın kırmızı kartla oyundan atılmasına rağmen Kasımpaşa’yı mağlup ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Barça titriyor: 10 kişiyle gelen zafer… Üstelik Osimhen de geri döndü! Galatasaray, Lucas Torreira’nın kırmızı kartla oyundan atılmasına rağmen Kasımpaşa’yı mağlup etti. Nijeryalı golcü, bir aylık sakatlığın ardından sahalara döndü. Normalde hücumda görev yapan Yılmaz, sağ bekte oynadı ve maçın kahramanı oldu.”

Mundo Deportivo ise Galatasaray’ın Barcelona karşılaşması öncesinde önemli bir moral kazandığını yazdı. Haberde, “Galatasaray, Barça maçı öncesinde 10 kişiyle ve uzatmalarda kazanarak moral buldu” başlığı kullanılırken, 90 ve 96. dakikalarda gelen gollerin maçın sonucunu belirlediğine dikkat çekildi.

İspanyol basını Galatasaray’ın zaferini konuşuyor: Barcelona titriyor
Başlık Resmiİspanyol basını Galatasaray’ın zaferini konuşuyor: Barcelona titriyor

SPORT: “OSIMHEN ŞİMDİDEN BARÇA’YI KORKUTUYOR”

Sport gazetesi, Victor Osimhen’in sakatlık sonrası sahalara dönmesini Barcelona karşılaşması öncesinde öne çıkan gelişmelerden biri olarak değerlendirdi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

Osimhen şimdiden Barça’yı korkutuyor: Flick’in ekibini ağırlamasına dört gün kala etkileyici dönüş. Nijeryalı golcü, kasık sakatlığının ardından sahalara döndü. Kasımpaşa karşısında son dakikalarda oyuna giren Osimhen, salı günkü Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde bir asist yaptı.

İspanyol basını Galatasaray’ın zaferini konuşuyor: Barcelona titriyor
Başlık Resmiİspanyol basını Galatasaray’ın zaferini konuşuyor: Barcelona titriyor

KOSOVA BASINI DA GALATASARAY’IN GALİBİYETİNİ YAZDI

Kosova basınından Koha, Galatasaray’ın son dakikalarda bulduğu iki golle kazandığını belirterek, “Galatasaray, son dakikalarda attığı iki golle kazandı” başlığını kullandı.

El Comentario ise sarı-kırmızılıların maçın son bölümünde bulduğu gollerle Kasımpaşa’yı mağlup ettiğini, “Galatasaray, maçın son bölümünde bulduğu gollerle Kasımpaşa’yı mağlup etti” ifadeleriyle aktardı.

BAKMADAN GEÇME
ÖZEL | Milli stoper Atınç Nukan
SPOR

ÖZEL | Milli stoper Atınç Nukan'dan itiraf: Fatih Terim izlemeye geldi
Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.