Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında 10 kişiyle aldığı galibiyet İspanyol basınında geniş yankı buldu. AS ve Sport, Barcelona maçı öncesinde Victor Osimhen’in sahalara dönüşünü öne çıkarırken, sarı-kırmızılıların son dakikalarda gelen gollerle kazandığı mücadeleye dikkat çekti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında 10 kişiyle aldığı 3-1’lik galibiyet, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde İspanyol basınının gündemine oturdu. AS, Mundo Deportivo ve Sport, sarı-kırmızılıların son dakikalarda gelen gollerle kazandığı mücadeleye geniş yer ayırırken, sakatlığını atlatan Victor Osimhen’in sahalara dönüşüne de dikkat çekti.

İspanyol basını Galatasaray’ın zaferini konuşuyor: Barcelona titriyor

İSPANYOL BASININDA GALATASARAY YANKISI

AS, Galatasaray’ın Lucas Torreira’nın kırmızı kartla oyundan atılmasına rağmen Kasımpaşa’yı mağlup ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Barça titriyor: 10 kişiyle gelen zafer… Üstelik Osimhen de geri döndü! Galatasaray, Lucas Torreira’nın kırmızı kartla oyundan atılmasına rağmen Kasımpaşa’yı mağlup etti. Nijeryalı golcü, bir aylık sakatlığın ardından sahalara döndü. Normalde hücumda görev yapan Yılmaz, sağ bekte oynadı ve maçın kahramanı oldu.”

Mundo Deportivo ise Galatasaray’ın Barcelona karşılaşması öncesinde önemli bir moral kazandığını yazdı. Haberde, “Galatasaray, Barça maçı öncesinde 10 kişiyle ve uzatmalarda kazanarak moral buldu” başlığı kullanılırken, 90 ve 96. dakikalarda gelen gollerin maçın sonucunu belirlediğine dikkat çekildi.

İspanyol basını Galatasaray’ın zaferini konuşuyor: Barcelona titriyor

SPORT: “OSIMHEN ŞİMDİDEN BARÇA’YI KORKUTUYOR”

Sport gazetesi, Victor Osimhen’in sakatlık sonrası sahalara dönmesini Barcelona karşılaşması öncesinde öne çıkan gelişmelerden biri olarak değerlendirdi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Osimhen şimdiden Barça’yı korkutuyor: Flick’in ekibini ağırlamasına dört gün kala etkileyici dönüş. Nijeryalı golcü, kasık sakatlığının ardından sahalara döndü. Kasımpaşa karşısında son dakikalarda oyuna giren Osimhen, salı günkü Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde bir asist yaptı.”

İspanyol basını Galatasaray’ın zaferini konuşuyor: Barcelona titriyor

KOSOVA BASINI DA GALATASARAY’IN GALİBİYETİNİ YAZDI

Kosova basınından Koha, Galatasaray’ın son dakikalarda bulduğu iki golle kazandığını belirterek, “Galatasaray, son dakikalarda attığı iki golle kazandı” başlığını kullandı.

El Comentario ise sarı-kırmızılıların maçın son bölümünde bulduğu gollerle Kasımpaşa’yı mağlup ettiğini, “Galatasaray, maçın son bölümünde bulduğu gollerle Kasımpaşa’yı mağlup etti” ifadeleriyle aktardı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala